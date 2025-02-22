民主刚果叛军M23东部前线推进 UN促卢安达结束流血冲突

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（法新社纽约联合国总部21日电） 刚果民主共和国叛军组织「3月23日运动」（M23）战士今天在动荡不安的东部多条前线推进，联合国（UN）安全理事会首度呼吁卢安达停止支持这个武装团体并结束流血冲突。

联合国专家说，获得约4000名卢安达士兵支持的M23，现在控制刚果民主共和国（简称民主刚果）东部大片地区。这个动乱地区蕴藏丰富的天然资源。

M23迅速推进迫使数以千计民众逃离。这些战士数周前攻占北基伍省（North Kivu）首府、东部主要城市果玛（Goma），上周又控制南基伍省（South Kivu）首府布卡伏（Bukavu）。

联合国安理会今天一致通过的决议「强烈谴责M23在卢安达国防军（Rwanda Defense Forces）支持下，于北基伍省与南基伍省持续发动攻势与推进」。

联合国安理会也「呼吁卢安达国防军停止支持M23，并立即无条件自民主刚果领土撤出」。

安理会先前呼吁各方「立即且无条件停火」，但包括3个非洲成员国在内，今天所有国家都将矛头指向卢安达政府。

M23在东部发动闪电战后，在最近的斩获中控制了基伍湖（Lake Kivu）。联合国表示，最新的战斗造成超过5万名刚果人逃到蒲隆地、乌干达等国家。

欧洲联盟（EU）今天召见卢安达大使，要求卢安达自民主刚果撤军，并停止支持这个武装组织。

美国国务院发言人表示，国务卿卢比欧（Marco Rubio）今天与肯亚总统鲁托（William Ruto）通话时主张立即停火，称「这场冲突无法以军事手段解决」。