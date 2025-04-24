民主刚果政府与叛军M23 共同承诺停火

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（法新社刚果民主共和国果玛23日电） 刚果民主共和国东部30年来一直饱受战乱，不过刚果民主共和国政府与叛军组织「3月23日运动」（M23）今天发表具里程碑意义的联合声明，宣称彼此同意停止在东部冲突区域的战事，致力迈向永久停火。

这项令人意外的声明是在由卡达调停的会谈后宣布。双方表示「同意努力达成停火协议」。「3月23日运动」已占领冲突区域的关键城市。

近几个月来，随着「3月23日运动」进一步侵入果玛（Goma）和布卡伏（Bukavu）等城市，局势更加动荡不安。

联合国专家与一些西方政府表示，2021年重新引发冲突的「3月23日运动」得到卢安达支持，不过卢安达政府否认提供军事援助。美国特使上周呼吁卢安达自刚果民主共和国（DR Congo，简称民主刚果）领土撤军。

但是一份由「3月23日运动」发言人发布，并由刚果民主共和国国家电视台所播出的最新声明表示：「双方重申致力于立即停止敌对行动。」

自2021年以来，政府与叛军已达成6次以上的停火协议，但随后又再次破裂。

双方表示，「停止敌对行动」将适用于「整个会谈期间，直到谈判结束为止」。

刚果民主共和国总统齐塞克迪（Felix Tshisekedi）长期以来一直拒绝与「3月23日运动」或其政治联盟直接对话，并指责叛军为卢安达服务。

卢安达政府从未正式承认有军队或军事人员在刚果民主共和国活动，但经常强调对于边境安全的顾虑，并要求消灭胡图族（Hutu）民兵组织。这些民兵组织是由与1994年卢安达种族灭绝有关的卢安达官员在刚果民主共和国成立。