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气候变迁影响 研究：欧洲2023年近5万人死于高温

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（法新社巴黎12日电） 巴塞隆纳全球健康研究院今天发布的一项研究报告估计，欧洲去年高温导致近5万人丧命。科学家指出，人类产生的碳排放使全球气温不断攀升。

巴塞隆纳全球健康研究院（Barcelona Institute for Global Health）的研究估计，在全球有记录以来最炎热一年的2023年，欧洲有4万7690人因高温死亡。

这份年度报告提到，过去10年内，只有2022年的丧命人数高于去年，当年有超过6万人死于高温。

发表在「自然医学杂志」（Nature Medicine）的这项研究，搜集了欧洲大陆35个国家的气温和死亡率等资料。

报告强调，老年人面临的风险最高，而且南欧国家受到高温的影响最为严重。

因为高温丧命的4万7690人这项数据中，有一半以上发生在2023年7月中旬和8月的高温时期。去年7月18日，义大利西西里岛（Sicily）出现摄氏44度高温，到了8月，希腊发生致命野火灾情。

联合国（UN）指出，欧洲气温上升速度快过全球其他地方，从20、21世纪之交以来，欧洲出现越来越多致命的热浪。

科学家已经警告，气候变迁使热浪等极端天气事件变得更为频繁、持续时间更长且程度更加剧烈。

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