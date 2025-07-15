瑞士为何跻身世界十大升温最快国家之列

瑞士气候变暖的速度是全球平均升温速度的两倍。 Westend61 / A. Tamboly

当下，几乎所有的陆地地区都在经历高温热浪的侵袭。气候变暖正在改变天气模式，破坏自然的正常平衡，同时也给人类和地球上的其他生命带来了诸多风险。而在世界范围内，气候变化对瑞士造成的影响尤为严重。与其它大多数国家相比，瑞士的气温呈现出了更为迅猛的上升态势。本文将借助多张图表来展示气温的演变趋势并对气候变暖背后的原因作出分析。

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人们对气温的测量始于1864年，而瑞士则于今年6月创下了自1864年以来的第二高温记录。与此同时，从欧洲到美国，其他一些正在遭受热浪袭击的国家和地区也相继出现了极端的高温现象。

2024年是有史以来最为炎热的一年。根据早前预测，与去年相比，2025年的气温将出现下降趋势。然而，世界气象组织(WMO)最近却公开表示，未来几年里，人们将极有可能迎来新一波的高温记录。

人类活动造成的气候变化导致温度上升，并对全球所有地区产生了深刻影响。然而，某些国家的变暖速度却快于其他国家，而瑞士就是其中的典型代表。对此，瑞士联邦气象与气候局(MeteoSwiss)表示，作为坐落于欧洲中部的阿尔卑斯山国家，瑞士的气候变暖速度竟高达全球平均升温速度的两倍。

瑞士不断攀升的气温对人口、经济活动和自然景观均造成了不容小觑的影响。一方面，日益频繁且不断加剧的高温热浪现象正严重威胁着人们的身体健康，而老年人群体遭受的风险则尤为突出；另一方面，高温还将损害农作物的收成。不仅如此，温度的上升还将加速高山地区中冰川和永冻土(permafrost)的融化，从而增加了自然灾害发生的风险。

>> 永冻土(亦即多年冻结的岩土层)一旦融化，将给高山地区带来许多不可估量的负面影响：

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瑞士：气候变化的严重受害国

瑞士的升温现象在2015年-2024年期间尤为显著。在这一时间段里，瑞士记录下了有史以来最为炎热的三个年份：2022年、2023年和2024年。而与1951年-1980年期间的年均气候值相比，这一时期内的年平均气温上升了近2.3摄氏度。

联合国提供的数据显示，瑞士已跻身全球十大最热国家之列。同时上榜的还有波罗的海国家、俄罗斯、中欧各国以及波斯湾阿拉伯国家，而位居榜首的则是位于北极地区且隶属于挪威的斯瓦尔巴冰封群岛(Svalbard)。

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为何瑞士的升温现象更为明显？

众所周知，海洋能够吸收大量的热量。从这一层面出发，全球范围内大陆地区的升温现象相较于海洋地区更为明显。因此，作为内陆国家，瑞士自然也无法从海洋的热量缓冲效应中获益。

此外，阿尔卑斯山脉的海拔高度和形态也在瑞士的气候变暖问题上产生了关键影响。日益加速的冰雪消融削弱了土地向太空中反射太阳光的能力(亦即“反照率效应”)。而冰川退缩后释放出的土壤和岩石这类失去覆盖的地表区域则将吸收更多的热量，从而加快了瑞士境内整体性升温的步伐。

瑞士联邦气象与气候局的气象学家奥德·昂特塞(Aude Untersee)向本网站解释道：“瑞士的高山地区在国土面积中占据的比例相当大。这也是瑞士的变暖速度领先于其它国家的主要原因之一。”

>> 以下视频展示了气候变化对瑞士产生的影响：

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阿尔卑斯山以北地区的升温现象更为显著

事实上，瑞士境内所有地区的气温均有所上升。然而，自人们于1864年首次在全国范围内进行测温以来，阿尔卑斯山以北地区的升温幅度始终高于南部地区。

针对这一差异，昂特塞解释道，相较于南方地区，1940年之前的阿尔卑斯山北部地区在冬季往往表现出更为寒冷干燥的特征。然而，1940年之后，严冬出现的频率却有所下降。与此同时，阿尔卑斯山以北地区和以南地区的气温变化趋势亦愈发接近。

因此，在这一基础上，原本气候条件更为寒冷的阿尔卑斯山以北地区逐渐填平了与南部地区的温度差距。具体来说，在过去的150年里，阿尔卑斯山北部地区的升温幅度达到了3摄氏度，将升温幅度为2.7摄氏度的南部地区甩在了身后。

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欧洲：升温速度最快的大洲

若将视线进一步延伸至国际层面，我们将不得不面对一个颇为严峻的事实：在全球受气候变化影响最大的20个国家和地区之中，15个上榜者均来自欧洲。

欧洲大陆是世界范围内气温上升最快的地区。2024年，欧洲的平均气温比1951年-1980年这一历史参照期高出了2.4摄氏度以上。与此同时，亚洲、美洲和非洲的变化趋势则与全球趋势基本保持一致。具体对照请参考以下图表：

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欧洲极端升温现象的背后隐藏了多重诱因。世界气象组织在其最新的《欧洲气候状况报告》中写道，这些诱因包括导致夏季热浪频率升高的大气环流变化以及欧洲领土在北极地区所占的比例。

北极是全球范围内变暖现象最为严重的地区。与阿尔卑斯山脉地区一样，极地冰川的消融将扩大深色地表暴露的范围，从而吸收更多的热量并形成恶性循环，进一步加剧气候变暖。此外，热量和自然风的分布变化还会将暖空气锁死在北极地区。正因如此，挪威的斯瓦尔巴群岛才成为了世界上升温最显著的地区。

另一方面，一些研究人员还将人类对抗雾霾的行动视为导致欧洲气温上升的诱因之一。事实上，大气中那些被称为气溶胶的污染物颗粒可有效阻挡部分太阳光线，从而起到为气候降温的作用。

昂特塞表示，在过去的60年里，瑞士低地地区的气溶胶浓度呈现出了急剧下降的趋势。这位专家补充道：“这种下降趋势引发了高原地带低海拔地区中云雾数量的减少，从而导致太阳辐射的进一步加剧。”

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亚洲升温与极端天气 世界气象组织最新发布的《2024年亚洲气候状况报告》指出，亚洲的升温速度几乎高达全球平均水平的两倍，导致极端天气事件频发，对该地区的经济、生态系统和社会结构造成了严重破坏。 报告指出，2024年是亚洲有记录以来最热或第二热的一年。这一年里，亚洲多地经历了范围广、持续时间长的极端高温。从4月-11月，东亚、东南亚、中亚和中东接连遭受了热浪的袭击。日本、韩国和中国多个月份的月均气温创下新高，缅甸则创下了48.2摄氏度的高温纪录。 与高温并行的还有严重的干旱。在中国，干旱影响了近480万人，超过33万公顷的农作物受损，直接经济损失根据估计超过了4亿美元。 报告还指出，亚洲周边海域的海水温度也在急剧升高。2024年，海洋热浪覆盖了约1500万平方公里，相当于全球海洋面积的10%，是中国国土面积的1.5倍。北印度洋、日本邻近海域、黄海和东海遭遇的威胁尤为严重。 报告显示，亚洲的海面温度每十年上升0.24摄氏度，是全球平均升温率的两倍。阿拉伯海和西北太平洋的升温现象尤为显著。 以青藏高原为中心的“高亚洲”被称为“地球第三极”，拥有极地以外最多的冰川。然而，世界气象组织的报告却显示，在2023年-2024年期间，该地区24座观测冰川中有23座发生了质量损失。其中，乌鲁木齐一号冰川的融化程度创下了自1959年观测以来的最差记录。冰川的加速退缩加剧了冰湖溃决、洪水和山体滑坡等灾害风险，并对区域长期水资源安全构成了挑战。 2024年，台风“摩羯”在菲律宾、越南、泰国和中国等国造成了广泛损毁和人员伤亡。中亚则遭遇了70年以来最严重的洪水，近12万人被迫疏散。在南亚，印度喀拉拉邦7月底因极端降雨引发山体滑坡，造成350多人死亡；9月下旬，尼泊尔也因破纪录降雨发生严重洪灾，致246人死亡，经济损失近1亿美元。 西亚也未能幸免。阿联酋于4月记录到自1949年以来最极端的一次降雨：24小时降水量高达259.5毫米。 世界气象组织呼吁各国加强气候适应投资和建设灾害预警系统，同时也呼吁国际社会正视气候变暖在亚洲呈现的严峻趋势，并采取人道行动，加大对受影响地区的援助力度。 (资料来源：联合国新闻)

瑞士和世界的高温记录

值得注意的是，除了平均气温以外，瑞士在一年之中达到的高温峰值也在逐步上升。瑞士联邦气象与气候局近日发布的一份关于自1971年以来气温变化趋势的评估报告对这一点进行了强调。该报告显示，目前，瑞士一年中最热一天的气温比50年前平均高出3.4摄氏度。

据瑞士联邦气象与气候局官网报道，瑞士的最高温纪录(41.5 摄氏度)于2003年8月被格劳宾登州的格罗诺(Grono，Graubünden)气象站记录了下来。然而，当时的测量条件与今天的技术相比必然存在着一定的差距。

来自于哥斯达黎加的气候历史学家马克西米利亚诺·埃雷拉(Maximiliano Herrera)对高温记录进行分析已长达 35 年之久。这位专家向本网站表示：“2003年的数据并不可靠。”在他看来，瑞士的最高气温应为39.7摄氏度，而这一高温记录则于2015年夏天在日内瓦被测量出来。

无论确切的数字如何，瑞士的史上最高气温依旧和其他一些国家相去甚远：位于意大利西西里岛上的锡拉库萨(Siracusa)于2021年创下了接近49摄氏度的高温记录，而在那之前的2020 年，人们更是在美国加州的沙漠谷地死亡谷(Death Valley)中测量到了令人无法忍受的、高达54.4摄氏度的极端气温。

然而，几乎可以确定的是，瑞士的气温将以远超其他国家的速度持续攀升。面对这样的未来，瑞士必须立刻行动起来，以适应一个全新的、与过去日益不同的气候环境。

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(编辑：Gabe Bullard/vdv，编译自意大利文：Jun Aikens/xy)