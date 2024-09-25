没陪川普跑竞选活动 梅兰妮亚为回忆录宣传

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（法新社华盛顿25日电） 距离美国总统大选仅剩几周，在丈夫忙着全美走透透跑竞选时，梅兰妮亚・川普（Melania Trump）也没有闲下来，忙着跑另一种宣传活动：替她即将上市的回忆录打书。

近来神隐的前第一夫人梅兰妮亚打破沉默，替她的回忆录宣传。她的新书将于10月8日出版，时间点落在总统大选前不到一个月，而这场选举可能让川普重返白宫。

54岁的梅兰妮亚曾为模特儿，近年来一直避免成为镁光灯焦点。今年春季，川普因涉嫌向一名成人片女星支付封口费而遭到定罪，她没有陪同川普出庭；不仅如此，她还缺席川普目前所有造势活动，但她最近几天却罕见地在社群媒体发布一系列影片。

她在一段黑白影片中说：「作为一名平民，我经常遭到公众检视与误解，我觉得我有责任澄清事实。我认为分享我的观点很重要。」

在其他影片中，出生于斯洛维尼亚的梅兰妮亚谈到一系列议题，这些是她从未或先前几乎没有谈论过的话题，包括她丈夫7月险遭暗杀，以及2020年在华府举行的「黑命关天」（Black Lives Matter）社会正义抗议运动。

梅兰妮亚也提到2016年美国小报刊出她的裸照，她说：「我为我的裸体模特儿工作感到自豪。」她还问：「难道我们已经无法欣赏人体之美吗？」

在另一段影片中，她谴责联邦调查局（FBI）于2022年突袭川普的佛罗里达州住所，称政府侵害了隐私权。

然而，一向难以拍到且躲避媒体的梅兰妮亚为何在这时候打破沉默？

俄亥俄大学（Ohio University）研究总统夫妇的历史学教授耶里森（Katherine Jellison）说，梅兰妮亚的主要目标是打书，但她也在「打造她是一位掌握自己人生与命运的女强人形象」。

耶里森又说，梅兰妮亚拒绝参与她丈夫当前竞选总统的重要活动，「就是那项独立计画的一部分」。

这本256页的回忆录书名为「梅兰妮亚」（Melania），附上照片的签名版售价250美元（约新台币8029元）。