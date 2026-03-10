法国与盟友拟展开防御性任务 重新开放荷莫兹海峡

（法新社法国航空母舰戴高乐号9日电） 法国总统马克宏今天表示，随着中东战事进入第2周，法国与盟友准备展开一项「防御性」任务，以重新开放具战略重要性的荷莫兹海峡。

美国和以色列2月28日联手攻击伊朗，中东局势剧烈动荡，影响恐波及全球，马克宏（Emmanuel Macron）今天搭乘直升机降落法国航空母舰戴高乐号（Charles de Gaulle）上。法国已将这艘航舰部署至地中海。

马克宏今天稍早访问赛普勒斯时表示，这项防御性任务目的在为货柜船和油轮护航，并将在「冲突最激烈阶段结束后」逐步重新开放这条水道。

他在与赛普勒斯总统克里斯托多里底斯（Nikos Christodoulides）和希腊总理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）讨论区域安全问题时说：「这对国际贸易至关重要，同时也关系到天然气与石油运输，这些能源必须要能再次从这个（波斯湾）地区输出。」

马克宏说，这项「纯粹防御、纯粹支援」的任务将由欧洲与非欧洲国家共同参与。

欧洲联盟（EU）今天也表示，欧盟准备「加强」行动，确保中东海上航线安全。

荷莫兹海峡是运输石油和其他货物的重要航道，自中东战事爆发以来，海峡交通几近停摆。

马克宏在戴高乐号上说，冲突持续多久取决于美国与以色列的战略目标，并警告说，伊朗领导层的重大变化不可能「仅靠美以轰炸」就能实现。

马克宏说：「我不认为光靠轰炸就能带来政权更替或政治体制上的重大改变。」 他说，「我们正做好长期应对的准备」，还说目前「高度激烈的战争阶段」可能持续「数天、甚至数周」。

马克宏表示，戴高乐号最终可能部署到荷莫兹海峡，作为上述任务的一环。

法国总统府艾里赛宫（Elysee Palace）表示，马克宏今天上午也与以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）通话，讨论中东与黎巴嫩局势。（编译：刘文瑜）