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法国会决选7日登场 极右派领袖号召选民动员投票

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（法新社巴黎4日电） 法国国会决选将于7日登场，极右派领袖玛琳．雷朋（Marine Le Pen）今天坚称，就算中间派和左派忙着出手阻挡，她的政党仍能赢得国会掌控权。

距离7日举行的法国近代史上最关键的立法选举决选还有3天，民调显示，玛琳．雷朋领导的极右翼民粹主义政党「国民联盟」（National Rally）虽然在6月30日的首轮投票中占主导地位，但仍无法获得绝对多数席次。

3度代表国民联盟参选总统的玛琳．雷朋告诉BFM电视台：「我认为还是有能力取得绝对多数席位，只要选民为了他们想要的东西做最后一搏。」

她说：「我说大家都要出来投票，因为这是一个非常重要的时刻，能够在目前让你们受苦的各个领域做出政治变革。」

国民联盟若是在577个席位的国会下议院国民议会（National Assembly）取得289席绝对多数席位，就能组成联合政府，并由玛琳．雷朋的28岁子弟兵巴德拉（Jordan Bardella）担任总理。

但玛琳．雷朋也坦言，马克宏的中间派和「新人民阵线」（New Popular Front）联盟透过弃保整合反国民联盟票源的「行动」，让她的政党任务更为艰钜。

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