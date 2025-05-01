法国劳动节集会游行声势浩大 总工会称逾30万人参与

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（法新社巴黎1日电） 今天是国际劳动节，在法国各地的集会游行共有数十万人共襄盛举，但首都巴黎发生黑衣人骚扰温和左派社会党议员及其支持者情事。时值川普重返白宫刚满百日，法国工会成员也对川普新政表达担忧。

法国总工会（CGT）告诉法新社，今天法国全境的国际劳动节集会吸引超过30万人参加，其中巴黎就有10万人参与。警方计算的总人数则为15万7000人，3万2000人参加巴黎游行。

法新社记者在巴黎目击，身穿黑衣的抗议者粗暴推挤社会党（PS）政治人物及倡议人士。

尽管巴黎游行大致上平和落幕，仍有社会党议员检举被人挥拳、丢信号弹攻击，导致今天下午有数十人被捕。

根据法新社记者，这些黑衣抗议者高喊「大家都讨厌社会党」，其中一些人拿着极左反法西斯旗帜。社会党经常被控背叛激进强硬左派。

包括法国总工会在内，数个工会及青年组织以「反对极右派，提倡和平、自由及社会正义」为号召。

目前法国极右翼民粹主义政党「国民联盟」（National Rally）在民调中声势上涨，预料该党候选人将在2027年总统大选首轮拔得头筹。

与此同时，美国总统川普（Donald Trump）2度执掌白宫刚满百日，团结工会（Solidarity）共同代表季尔柏（Murielle Guilbert）说，这次游行旨在高声「反对世界川普化」。

季尔柏还说，她不知道「今天有哪个劳工不担心川普所作所为以及不断升高的种族歧视」。