法国妇女遭「AI布莱德彼特」骗财 与夫离婚还成笑柄

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（法新社巴黎15日电） 法国一名妇女近日在电视节目上透露，她遭到AI生成的美国男星布莱德彼特诈骗，失去她的毕生积蓄，还因此与丈夫离婚。节目播出后，她成为了网路笑柄并遭骚扰，以致电视台将节目下架。

法新社及英国广播公司（BBC）报导，这名法国妇女名叫安恩（Anne），现年53岁，有心理问题，职业是一名室内设计师。

她告诉「法国电视一台」（TF1）节目「从七至八」（Seven to Eight），她曾相信自己与好莱坞影星布莱德彼特（Brad Pitt）有着1年半的恋爱关系。

据悉，这导致她与丈夫离婚，并且被骗走83万欧元（约新台币2814万元），这段节目于12日播出，吸引了全国关注。

根据法新社，诈骗犯使用伪造的社群媒体及WhatsApp帐号，以及利用人工智慧（AI）影像生成技术，向她传送看似来自布莱德彼特的自拍及讯息。

这些诈骗犯扮成布莱德彼特，佯称自己需要支付肾脏治疗费用，并声称自己的银行帐户遭冻结，原因是与前妻安洁莉娜裘莉（Angelina Jolie）的离婚诉讼程序。

节目播出后，这名妇女成为了众人笑柄。「法国电视一台」主持人罗斯马克（Harry Roselmack）昨天在X帐号上写道：「这段在周日（12日）播出的故事，引发针对见证人的一阵骚扰。」

他指出：「为保护受害者，我们已决定将它（节目片段）从我们的平台上撤下。」