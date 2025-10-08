法国待退总理：马克宏将在48小时内再任命新总理

（法新社巴黎8日电） 稍早于6日请辞导致国内政治僵局升温的法国总理勒克努（Sebastien Lecornu）今天表示，总统马克宏会在48小时内再任命新总理。

勒克努接受法国第2电视台（France 2）访问时说：「我觉得现在已有解套的可能。我认为目前形势已让总统能在接下来48小时内任命新总理。」

勒克努在公广媒体法国第2电视台的谈话备受瞩目。之前马克宏给他期限，要求他在今晚前提出化解预算紧缩僵局的方案。

法国眼前最急迫的问题，是政府必须在10月13日之前提出2026年财政法案，随后向国会提交，以便在今年12月31日之前颁布。

但在缺乏国会多数席位下，马克宏一直难以推动人事及预算议程。他接下来有3种选项，一是任命新总理，二是再次解散国会，第三则是辞职下台。

勒克努的谈话显示，任命新总理如今成为最可能的结果。他表示，自己已向马克宏报告，提前举行国会选举的可能性「已降低」，而国会下议院多数议员也反对解散议会。

对前总理菲力普（Edouard Philippe）称马克宏应请辞下台并宣布提前举行总统选举，勒克努则强调马克宏应做完到2027年的任期。

他说：「现在不是更换总统的时候。不要让法国人民误以为表决预算的是总统。」

不过法国极右派领袖玛琳．雷朋（Marine Le Pen）今天表示，任何马克宏任命的新总理她们都不会买单。

雷朋所属的极右派「国民联盟」（National Rally）目前是国会最大党，国民联盟呼吁马克宏解散国会再次重选，或干脆辞职下台。