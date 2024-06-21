法国民众反极右派集会与警冲突 7人遭逮

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（法新社法国勒恩市20日电） 法国镇暴警察今天在勒恩市（Rennes）与上街游行的示威者爆发冲突，这是法国6月底举行国会改选前，最新一波反对极右派崛起的集会。

在勒恩市，数十名年轻示威者向警察丢掷瓶罐等物品，警方则向人群投掷催泪瓦斯，这场示威活动在冲突中结束。 勒恩市当局表示，游行队伍穿过市中心，在队伍前端约有80人，其中7人遭警方逮捕。

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）的中间派联盟在6月初欧洲议会选举惨败给极右翼政党，他随后宣布解散国会、提前举行国会改选，第一轮投票将于6月30日登场。

极右派和左翼团体互相指控对方的举措涉及反犹太主义（anti-Semitic）。

除了以色列和美国之外，就属法国犹太社群最庞大。

勒恩市这场集会由一些反对极右翼政党「国民联盟」（National Rally）的团体所发起；国民联盟预料会在6月底登场的国会改选大有斩获。

在这场示威中，身兼法国人权联盟（Human Rights League）副会长、以处理警察暴力案件闻名的律师阿里米（Arie Alimi）表示，选民必须防止极右翼取得权力，并力阻他们「实行种族歧视、反犹和性别歧视的政策」 。

阿里米也说，听到「部分自称左派人士的反犹太言论，使他感到难过。」