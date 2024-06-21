立足瑞士 报道世界
登录

法国民众反极右派集会与警冲突 7人遭逮

此内容发布于
2 分钟

（法新社法国勒恩市20日电） 法国镇暴警察今天在勒恩市（Rennes）与上街游行的示威者爆发冲突，这是法国6月底举行国会改选前，最新一波反对极右派崛起的集会。

在勒恩市，数十名年轻示威者向警察丢掷瓶罐等物品，警方则向人群投掷催泪瓦斯，这场示威活动在冲突中结束。 勒恩市当局表示，游行队伍穿过市中心，在队伍前端约有80人，其中7人遭警方逮捕。

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）的中间派联盟在6月初欧洲议会选举惨败给极右翼政党，他随后宣布解散国会、提前举行国会改选，第一轮投票将于6月30日登场。

极右派和左翼团体互相指控对方的举措涉及反犹太主义（anti-Semitic）。

除了以色列和美国之外，就属法国犹太社群最庞大。

勒恩市这场集会由一些反对极右翼政党「国民联盟」（National Rally）的团体所发起；国民联盟预料会在6月底登场的国会改选大有斩获。

在这场示威中，身兼法国人权联盟（Human Rights League）副会长、以处理警察暴力案件闻名的律师阿里米（Arie Alimi）表示，选民必须防止极右翼取得权力，并力阻他们「实行种族歧视、反犹和性别歧视的政策」 。

阿里米也说，听到「部分自称左派人士的反犹太言论，使他感到难过。」

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： 凯蒂·罗米

瑞士6月9日全民投票：怎样才能遏制医疗卫生费用的上涨？

关于6月9日瑞士全民投票中的两项遏制卫生医疗费用的全民动议，你有什么看法？我们很想知道你对此的想法。

参与讨论
75
79 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 布鲁诺·考夫曼

你怎样对待身边的假新闻？

你所在的国家有哪些打击假新闻的措施？在遇到假新闻或虚假信息时，你怎么识别，并会怎么做？

参与讨论
29
41 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 布鲁诺·考夫曼

怎样在中小学生中加强民主教育？

瑞士应该在初中阶段将政治课定为必修科目吗？你在学校中有过怎样的关于民主教育的经历？ 请你分享自己的经历。

参与讨论
10
36 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团