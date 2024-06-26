法国6月30日国会改选首轮投票 电视辩论浓浓火药味

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（法新社巴黎25日电） 法国再不到1周即将举行数十年来最两极化的国会改选首轮投票，总理艾塔尔与极右翼领袖巴德拉今天在火药味十足的辩论上你来我往，选前紧绷气氛一览无遗。

同样参与辩论的，还有法国极左派重量级人士班巴尔（Manuel Bompard）。

6月30日首轮投票登场前，多项民调显示，巴德拉（Jordan Bardella）的极右派国民联盟（National Rally）遥遥领先，左翼联盟「新人民阵线」（New Popular Front）居次，总统马克宏（Emmanuel Macron）的中间派联盟落居第3。

年仅28岁的巴德拉有可能在7月7日的第2轮投票日过后，成为法国现代史上首位极右派总理。然而，他先前已说，唯有国民联盟在国会赢得绝对多数，他才会接下总理的棒子。

巴德拉矢言，「如果法国选民把他们的信任托付给我，我将成为一位有购买力的总理」，他并承诺替30岁以下民众削减加值税（VAT）并提供税务减免。

巴德拉则表示，若当上总理，他将「大幅度减少迁移流量」，还说：「数百万法国人已不认得他们出生长大的法国。」

鉴于巴德拉本身有义大利和阿尔及利亚血统，班巴尔说：「你家族老祖宗当初抵达法国时，你政治老前辈也说过一模一样的话，让我觉得很讽刺。」