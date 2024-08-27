法官驳回川普机密文件案 美特别检察官要求重审

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（法新社华盛顿26日电） 美国前总统川普卸任后仍持有国家机密文件一案被联邦法官甘农驳回后，特别检察官史密斯（Jack Smith）今天促请上诉法院重新审理。

法新社报导，川普涉嫌将相关机密文件不安全地存放在佛罗里达州海湖俱乐部（Mar-a-Lago）家中，并阻碍当局取回这些文件，其中包括五角大厦和中央情报局（CIA）的纪录。

特别检察官史密斯（Jack Smith）先前指控川普在卸任后仍非法持有国家机密文件，川普则以史密斯的任命程序违宪为由声请驳回，并获得佛罗里达州联邦地区法院法官甘农（Aileen Cannon）同意。而甘农是在川普任内获任命为地区法官。

史密斯是由总统拜登的司法部长贾兰德（Merrick Garland）任命为特别检察官，他针对甘农的裁决结果向第11巡回上诉法院提起上诉，并于今天提交案件摘要。

史密斯在长达60页的摘要中表示，前任司法部长有「任命特别检察官的悠久传统」，国会也认可了这种做法，以此说明自己获任命为特别察官程序并不违宪。

在史密斯指控川普的案文中，川普面临31项「蓄意保留国防资讯」罪名，每项罪名最高可判处10年有期徒刑；此外川普还面临串谋妨碍司法公正、作出虚假陈述的指控。

根据第11巡回法院的日程安排，此案不太可能在11月总统大选之前得到解决，而川普是共和党提名的总统候选人。

川普的律师目前有30天的时间，对史密斯这项陈述做出回应。而史密斯随后有21天的时间再予以回应。（译者：纪锦玲）