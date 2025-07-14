法新社：韩国医学生将复课 结束17个月杯葛行动

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（法新社首尔14日电） 大韩医师协会（Korean Medical Association）今天告诉法新社，数以千计的医学生在进行长达17个月的杯葛行动之后即将重返校园，让这场同时看到年轻住院医师罢工的对峙局面，有部分得以告终。

韩国医疗体系去年初陷入混乱，引爆点是因为时任总统尹锡悦以「填补快速高龄化社会的医师人力缺口」为由，大幅调高医学院招生名额。

这项政策引发强烈抗议，除了住院医师自工作岗位出走，医学生也罢课，这使得全国各地都出现手术取消、医疗服务中断的现象。

扩招名额后来缩减，并在尹锡悦因短命戒严行动遭弹劾后，政府最后于2025年3月宣布冻结招生名额。

大韩医师协会发言人今天告诉法新社说：「学生已同意返回校园。」发言人补充说，学生何时复课将由各医学院自行决定。

大韩医学生协会（Korean Medical Students’ Association）在稍早的声明中表示，医学生是因认定持续杯葛行动「可能导致医疗体系的根本性崩溃」，所以做出这项决定。

复课的医学生人数预期达约8300人，但尚未公布具体的时间表。

韩国国务总理金民锡乐见这项决定，昨天在社群媒体脸书（Facebook）发文称其为「重大进展」，还说总统李在明正在积极商讨解决方案。

然而，除了有医学生发动杯葛，还有约1.2万名住院医师去年起罢工，且这1.2万人有绝大多数至今仍拒绝返回工作岗位。