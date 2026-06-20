波兰总统撤销泽伦斯基「白鹰勋章」 二战历史争议升温

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（法新社华沙19日电） 波兰总统纳夫罗茨基今天宣布撤销乌克兰总统泽伦斯基2023年获颁的「白鹰勋章」，两国因第二次世界大战历史记忆引发的争议也进一步升温。

法新社报导，泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）上月签署命令，将乌克兰军队的1支特种部队命名为「UPA英雄」，UPA是指二战时期的乌克兰反抗军（Ukrainian Insurgent Army）。此举激怒华沙，因为当时该单位曾参与屠杀10万波兰平民的行动，甚至可能构成「种族灭绝」。

自俄罗斯全面入侵乌克兰以来，华沙一直是基辅的重要盟友之一，不仅接收数十万名乌国难民，也成为西方对乌军援的重要后勤枢纽。然而，围绕二战历史记忆的争议持续为双边关系带来紧张。

纳夫罗茨基（Karol Nawrocki）决定撤销泽伦斯基所获的「白鹰勋章」（Order of the White Eagle），该勋章为波兰最高荣誉。他的决定是在乌克兰与波兰总理图斯克（Donald Tusk）呼吁避免争议升级的情况下作出，且距离波兰主办年度「乌克兰重建会议」（Ukraine Recovery Conference）仅剩下不到1周时间，泽伦斯基是否出席也面临不确定性。

去年就任总统的纳夫罗茨基透过声明表示，「历史真相不是、也绝不应该成为讨价还价的筹码。缅怀受害者是波兰的道义责任。」

他指出，波兰已要求乌克兰撤回命名决定，但基辅并未照办。

「因此，鉴于乌克兰总统泽伦斯基同意将乌克兰武装部队单位命名为『UPA英雄』…我决定撤销授予乌克兰总统的白鹰勋章。」

乌克兰方面则批评此举为「战略性错误」，且「只有莫斯科会因此受益」。

乌克兰外交部长西比哈（Andriy Sybiga）表示，他计划归还2022年获颁的波兰勋章，以回应这个「无理、冲动且不尊重」的决定。