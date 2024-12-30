波兰2025元旦接欧盟轮值主席国 拟加强援乌制俄罗斯

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（法新社布鲁塞尔30日综合外电报导）波兰将自2025年1月1日起取代匈牙利接任欧盟轮值主席国。预料波兰将更注重内部协调，同时加强支持乌克兰、扩大制裁俄罗斯，因此这次轮替可望使许多欧盟国家松一口气。

欧洲联盟（EU）轮值主席国虽无实权，但被视为敦促欧盟采取行动的关键推手。

波兰历来都对俄罗斯抱持强硬态度，2022年俄国全面入侵乌克兰以来，也一直力挺基辅。相较之下，俄国在欧盟最亲密的盟友匈牙利始终反对援助乌克兰。

在匈牙利民族主义总理奥班（Viktor Orban）领导下，匈牙利担任欧盟轮值主席国期间，经常与欧盟其他国家发生争执。

布鲁塞尔智库「欧洲暨全球经济研究所」（Bruegel）资深研究员沃尔夫（Guntram Wolff）表示，在匈牙利担任6个月轮值主席国期间，欧盟可谓「戒慎恐惧」，事后也证明欧盟其他国家对匈牙利「相当不爽」。

尽管每个欧盟成员国都会拼命争取自身利益，但若担任欧盟轮值主席国，就意味应暂时搁置政治，并且扮演看似更中立的角色。

然而，奥班屡次利用匈牙利轮值主席国的身分推动个人外交计画。举例来说，他于今年7月造访俄罗斯，与俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）会谈，更到访乌克兰与中国，以执行所谓的「乌克兰和平任务」，但这项任务事先并未经过欧盟同意，此举也让其他成员国元首大为光火。

匈牙利担任轮值主席国期间，以传统方式管理多数欧盟内部事务，却阻碍欧盟的外交政策行动，包括向乌克兰提供贷款和军援。

沃尔夫指出，波兰接任欧盟轮值主席国之后，波兰总理图斯克（Donald Tusk）可能推动执行较传统的任务，比如凝聚内部共识和促成欧盟各国妥协。

曾任欧盟理事会（European Council）主席的图斯克于去年12月获选为波兰总理，结束该国长达8年的民族主义统治，这也使波兰与欧盟的紧张关系趋缓，并让波兰的影响力进一步升高。

华沙（Warsaw）强调，接下来，加强援乌、扩大制裁俄国和促进欧盟国防产业发展都是接任轮值主席国之后的优先要务。