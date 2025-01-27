波罗的海海底电缆遭破坏 瑞典扣押「嫌疑船」

afp_tickers

3 分钟

（法新社拉脱维亚首都里加25日电） 瑞典和拉脱维亚之间一条位于波罗的海的海底光纤电缆遭破坏，瑞典今天表示，当局已扣押了一艘「嫌疑船」，拉脱维亚则派遣军舰调查这起最新破坏行径。

过去几个月来，波罗的海发生数起海缆遭蓄意破坏的可疑事件，对此周边国家纷纷加强防范工作。部分观察家将此归咎俄罗斯。

根据瑞典检察官办公室的声明，瑞典检方已对海底电缆遭「严重破坏」一事展开调查。北大西洋公约组织（NATO）也在这个区域部署巡逻舰。

瑞典检方声明指出，瑞典安全部门已扣押一艘涉嫌破坏海底电缆的船只，作为调查的一环。

拉脱维亚海军稍早表示，在事发地点周边发现Michalis San这艘「嫌疑船」，附近还有两另外艘船。

几个追踪船舶交通的网站说，Michalis San正驶向俄罗斯。

拉脱维亚海军指挥官波伦克斯（Maris Polencs）在今天的新闻简报会上说：「我们有一艘军舰日日夜夜在波罗的海巡逻，一旦得知（有海底电缆）受损，即可迅速派遣因应。」

拉脱维亚总理希林娜（Evika Silina）表示，拉脱维亚已通知瑞典当局，两国正共同努力应对这起事件。

希林娜还说，拉脱维亚政府正在与北约和波罗的海地区其他国家合作，以厘清最新事件的情况。

瑞典总理克里斯特森（Ulf Kristersson）证实，他与希林娜保持联系。

克里斯特森在社群平台X发文说：「资料显示，瑞典和拉脱维亚之间至少一条海底光纤电缆遭到破坏。这条电缆归拉脱维亚一家实体所有。」

他补充说：「瑞典、拉脱维亚和北约正为此密切合作。」（译者：刘文瑜/核稿：陈昱婷）