泰国2024经济成长逊色 川普关税又波及2025展望

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（法新社曼谷17日电） 泰国官方今天公布的数据显示，泰国2024年经济成长率低于预期，2025年的经济前景又因美国总统川普强硬的贸易政策而存在隐忧。

法新社报导，泰国国家经济和社会发展委员会（NESDC）办公室表示，由于制造业和农业部门萎缩，2024年国内生产毛额（GDP）成长2.5%，略低于预期的2.7%。

凯投宏观公司（Capital Economics）的市场经济学家坦登（Shivaan Tandon）在报告中说，泰国经济表现疲弱，意味着泰国在COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情后，是「亚洲复苏最疲软的国家之一」。

2024年最后一季的GDP成长率比2023年同期增加3.2%，低于彭博（Bloomberg News）调查预估的3.8%。

重要的泰国旅游业则发挥关键性支持，游客数突破3500万人，超过政府的目标。

国家经济和社会发展委员会表示，在政府支出增加、国内消费和旅游业复苏的推动下，今年的经济成长率应为2.3%到3.3%。

但由于川普扬言对与美国有贸易顺差的国家开徵新关税，国家经济和社会发展委员会敦促政府加强与美国的贸易谈判。

坦登指出：「泰国是亚洲最容易受到川普对贸易伙伴开徵对等关税计画影响的国家之一。」

「因此，如果这些关税得以实现，泰国的商品出口将面临困境。」（译者：林沂锋/核稿：曾依璇）