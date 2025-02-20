泽伦斯基见川普特使凯洛格谈俄乌战争 会后记者会突取消

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（法新社基辅20日电） 乌克兰总统泽伦斯基与美国总统川普互呛后，今天与川普任命的俄乌问题特使凯洛格（Keith Kellogg）会面，但原定举行的会后记者会在最后一刻取消，乌方称这是应美方要求调整。

美国提供乌克兰抗俄必需资金及武器，但今年重掌白宫的川普（Donald Trump）与俄罗斯展开会谈破冰，让乌克兰及其欧洲支持者不安，忧心这可能会让俄乌战争以他们无法接受的条件结束。

川普18日指控乌克兰挑起战争，泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）反批川普活在俄罗斯的「假讯息世界」，川普则续批泽伦斯基是「独裁者」，想从美国的援助捞油水。

在乌克兰及其最大盟友陷入口水战之际，泽伦斯基的发言人今天表示，双方会谈结束后不会在基辅发表公开声明。

一般而言，到访特使会在会谈结束后举行联合记者会，尤其这名特使又是来自关系如此密切的挺乌国家。

泽伦斯基的发言人尼基佛洛夫（Sergiy Nykyforov）告诉记者：「应美方要求，这次会面的形式…不包括声明或提问。」

川普政府的国家安全顾问瓦尔兹（Mike Waltz）今天则在美国表示，泽伦斯基对川普的批评「令人无法接受」。瓦尔兹并敦促泽伦斯基签署协议，让美方得以优先取得乌克兰的关键矿产和自然资源。

川普曾说，希望与乌克兰协商一项协议，让基辅保证供应用于电子产品的关键元素稀土金属，以换取美国向基辅持续提供军事与经济援助。