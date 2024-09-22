泽伦斯基：乌克兰打击俄罗斯2座军火库

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（法新社基辅21日电） 乌克兰总统泽伦斯基今天指出，乌方击中俄罗斯南部与西部各一座军火库。 乌克兰军方指出，乌军击中俄罗斯南部克拉斯诺达尔边疆区（Krasnodar）城市齐赫列茨克（Tikhoretsk）附近一座军火库，并称它是俄方「3大弹药储藏基地」之一，对俄国全面入侵乌克兰的后勤作业具有重要性。

乌军还提到，他们也击中位于俄罗斯西部特维尔州（Tver）另一座军火库。

泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）在每日晚间演说谈到，乌方再击中俄方军火库，当地存放「大批俄罗斯战术飞弹和导引炸弹，所有俄国用以恐吓我们的城市与阵地的一切」。

泽伦斯基还说：「我想要强调，我们正运用我们的能力和武器做到这件事，并未借助我们伙伴（盟邦）能提供的手段。」

泽伦斯基将启程访问美国，外界预期他将做出最后一搏，试图说服华府放行基辅使用西方提供的远程武器，打击俄罗斯境内领土。

俄罗斯克拉斯诺达尔边疆区行政长官康卓叶夫（Vieniamin Kondratyev）表示，无人机袭击在齐赫列茨克市附近造成的火势「蔓延至易爆炸物体」。他宣布疏散1200位村民，稍后又宣告有5万居民的齐赫列茨克市进入紧急状态。