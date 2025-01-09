洛杉矶野火肆虐 极端气候和都市外扩如在火上加油

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（法新社华盛顿8日电） 持续干旱加上强风，为洛杉矶野火失控创造了「完美条件」，但专家表示，现在还不能断定气候变迁到底造成多大影响。

与此同时，在即将上任的总统川普及其亲近盟友马斯克（Elon Musk）发表诋毁言论后，长年来针对都市扩张和森林管理的辩论更趋热烈。

美国研究机构「气候中心」（Climate Central）达尔（Kristina Dahl）告诉法新社：「我们看到这些火灾在炎热、干燥和多风时蔓延，而目前南加州具备这所有条件。」

「这3种情况最清晰的气候讯号是温度。」

加州大学柏克莱分校的气候变迁科学家龚萨雷兹（Patrick Gonzalez）告诉法新社，虽然目前还不清楚此次洛杉矶大火的起因，但「人为造成的气候变迁正在加剧引发野火的热量，1895年以来，南加州的气温上升了摄氏2度」。

2024年将被断定为美国和世界有史以来最热的一年，为10年来前所未有高温的最高点。

●火灾季节扩大

英国生态与水文学中心的野火科学家巴波萨（Maria Lucia Ferreira Barbosa）表示，尽管野火活动每年可能有很大差异，但短期的极端天气条件，为最近的火灾创造了「完美的条件」。

去年的圣婴现象带来暴雨，导致2024年上半年植被过度生长。

但今年下半年，整个南加州干旱，为科学家所说的「天气鞭刑」（weather whiplash）奠定基础，这是气候变迁的另一个潜在标志，使该地区变成了火药桶。

低湿度加上从内陆吹向海洋的「圣安娜焚风」（Santa Ana Winds），使原本已经很干的灌木丛更加干燥。

随着越来越多人进入容易发生野火的生态系统，生命和财产面临的危险只会越来越大。

达尔指出，这种动态在塔霍湖（Lake Tahoe）等地尤其明显，这里吸引许多新住户，导致所谓的「森林与城镇的交界区域（Wildland-Urban Interface）」显着扩大。

森林管理也受到严格审查。

美国长期以来一直实行积极的灭火措施，然后逐渐采用策略性的烧除，这是美洲原住民部落几世纪以来支持的策略。

加州每年对约5万公顷的荒地进行策略性烧除，不清楚这样是否足够，且该州管理州、联邦或私人土地的法规各不相同。

政治舞台上，马斯克在社群媒体X抨击他认为阻碍更积极防火的「胡闹规定」，川普则称加州州长纽松（Gavin Newsom）「无能」，凸显越来越多的灾难让意识型态之争越演越烈。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）