流亡加泰隆尼亚独派领袖 成功连任党魁

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（法新社巴塞隆纳27日电） 流亡的前加泰隆尼亚自治区政府主席普伊格蒙特（Carles Puigdemont）今天重拾其分离主义政党的领导权，尽管他仍因遭控企图分裂国家而被西班牙政府通缉。

普伊格蒙特2017年主导加泰隆尼亚独立运动失败后远走他乡，如今赢得「全力为加泰隆尼亚党」（Junts per Catalunya）成员超过90%选票，再度掌舵。

普伊格蒙特透过视讯向巴塞隆纳附近的卡莱利亚（Calella）举行的党代表大会发表演说，他告诉支持者：「让我们停止抵抗，主动出击…自由的加泰隆尼亚万岁。」

2017年，普伊格蒙特领导的加泰隆尼亚自治区政府不顾法院禁令，坚持举办独立公民投票，随后短暂宣布独立，引发西班牙自独裁者佛朗哥（Francisco Franco）1975年去世以来最严重的政治危机。

不久后，普伊格蒙特为了避免被起诉而逃去比利时，最近居住在法国。

但今年8月8日，他无惧逮捕令返回西班牙，向聚集在加泰隆尼亚议会外的数以千计支持者发表演说后离去。

西班牙国会今年5月通过一项针对涉及分裂国家企图的特赦法，但最高法院7月1日裁定，这项措施并不完全适用于普伊格蒙特。