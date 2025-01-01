济州航空空难1黑盒子送美判读 当局检查同型飞机起落架

afp_tickers

3 分钟

（法新社首尔1日电） 韩国上月发生境内史上最严重空难，调查人员今天表示将把其中1个黑盒子送往美国分析。官员并提到，针对韩国的航空公司所有同型飞机的特别检查，将锁定起落架的部分。

济州航空一架航班编号7C2216的波音737-800客机上个月29日从泰国曼谷起飞，准备降落韩国务安国际机场时，冲出跑道撞向机场围墙，随后爆炸起火，造成179人死亡，仅2人生还。

机上2个黑盒子，亦即座舱语音纪录器（CVR）及飞航资料纪录器（FDR），已在空难当天陆续寻获。

韩国国土交通部航空政策室室长朱钟浣今天稍早表示，座舱语音纪录器已完成初步的数据提取工作，但飞航资料纪录器是在连接器脱落的状态下被发现，「专家正在进行最终审查，看要如何提取数据」。

韩联社报导，国土交通部随后说明，经讨论相关技术后，国土交通部航空铁路事故调查委员会判断无法在国内提取飞航资料纪录器的数据，因此决定与美国国家运输安全委员会（NTSB）合作，将其送往美国分析。

官员起初将空难可能原因指向鸟击，但之后称也在调查跑道末端的水泥墙。这架失事客机当天在务安机场降落时起落架未放下，机腹触地高速滑行后撞上跑道尾端施工中的水泥墙爆炸，航空安全专家质疑水泥墙是否设置不当。

另外，也有人质疑客机失事时，起落架可能发生机械故障。官员今天表示，针对韩国航空公司旗下所有波音737-800飞机的特别检查「主要聚焦在起落架，在这起客机失事事件中，起落架未正常放下」。

韩国媒体报导，失事客机在务安机场首次降落失败时，起落架曾正常放下，但再次降落时却没有。