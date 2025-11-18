海地帮派头子发出威胁 首都太子港情势陷入紧张

（法新社太子港17日电） 海地势力庞大的帮派分子扬言将针对警方一场行动采取报复后，暴力肆虐的首都太子港（Port-au-Prince）今天街头活动大幅减少。

受联合国制裁、帮派联盟「共生」（Viv Ansanm）首脑查利塞尔（Jimmy “Barbecue” Cherisier）周末透过社群媒体影片呼吁居民留在家中，并警告说他的人马将「走上街头对抗执法部门」。

太子港大部分地区受到横行帮派的控制，因此民众普遍听从了这项威胁。

法新社记者目击，各级学校今天仍然关闭，市区街头的大众运输工具也相当稀少。

海地是美洲最贫穷的国家，长期饱受犯罪帮派暴力之苦，这些帮派在政治长期不稳定的状态下，犯下谋杀、强暴、抢劫和绑架等恶行。

为因应「共生」的威胁，海地警察总署已取消所有警员的休假，直至另行通知为止。

根据法新社看到的一则内部讯息，联合国建议旗下所有员工继续远距工作。

与此同时，法国大使馆宣布将维持关闭，美国大使馆也敦促雇员在家工作。

帮派联盟「共生」是在警方14日执行一场行动后发出威胁；这场行动在太子港郊区、强大帮派400 Mawozo的一处据点造成7名疑似帮派成员丧生。

根据海地当局说法，在行动期间，执法人员被迫摧毁一架支援直升机，以防落入犯罪集团手中。

自2024年初帮派迫使时任总理的亨利（Ariel Henry）辞职以来，海地的情势已显着恶化。