海地领袖圣席尔警告：国家处于战争

（法新社纽约联合国总部25日电） 海地领袖今天在联合国提出警告：饱受暴力蹂躏的海地是一个「处于战争」的国家。

海地过渡总统委员会主席圣席尔（Laurent Saint-Cyr）呼吁国际社会，协助打击肆虐国家的帮派。

海地是美洲最贫穷国家，长期以来饱受犯罪集团暴力滋扰，谋杀、强暴、抢劫和绑架事件频传，政治长期处于动荡。2024年初，犯罪集团的暴力活动导致时任总理的亨利（Ariel Henry）辞职，局势进一步恶化。

圣席尔表示，「枪弹与恐惧每天夺去许多无辜生命。街坊整个消失，超过百万人被迫流亡国外，记忆、投资和基础设施化为乌有」

圣席尔在联合国大会的演讲中说，「成千上万的年轻人陷入绝望，数百名遭受强暴的女孩和妇女，永远背负暴力带来的身心创伤。」

圣席尔描述医院遭到破坏，医生被迫逃离，以及因缺乏医疗服务而丧生的海地民众。

以法语演讲的圣席尔说，「这就是当今海地面貌，一个处于战争的国家」，「这是一场发生在美洲家门的人间悲剧，它距此只有4小时航程」。

海地黑帮几乎占领首都太子港（Port-au-Prince）全部区域。为遏制黑帮暴行，联合国安理会2023年批准由肯亚领导「多国维安任务支援团」（Multinational Security Support Mission）进驻。

然而，支援团的装备与资金不足，最初预计部署2500人，最后仅部署1000名警察与士兵，成果好坏参半。

美国表示将推动支援团转型，变成一支由5500多人组成的黑帮镇压部队，包括警察和军队，圣席尔对此表示支持。

圣席尔说：「海地正处于前所未有的威胁中心。强大且全副武装的犯罪集团正试图破坏国家稳定，控制整个共同空间的经济。」