瑞士为什么没有首都

伯尔尼联邦大厦，自1902年以来一直是“联邦城市”的象征。 Keystone / Alessandro Della Valle

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Christian Raaflaub

我报道与瑞士海外侨民及瑞士特色相关的主题，并为瑞士海外侨民社区提供每日新闻摘要。 我学习了传播科学，之后在私人广播电视台担任记者和视频记者。自2002年以来，我在瑞士资讯担任多个职位。

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之所以有人认为苏黎世或日内瓦是瑞士的首都，也不无道理，因为苏黎世是瑞士最大、经济上最重要的城市；而日内瓦则是众多国际组织的所在地。但这两座城市并不是瑞士的首都。

那么瑞士首都是伯尔尼吗？答案也是错的，虽然政府、议会、联邦秘书办事处和大部分行政机构都设在伯尔尼，但伯尔尼在瑞士却并不被认为是真正意义上的首都。

这是为什么呢？因为瑞士就是这么特立独行的国家-这个国家在处理很多事物时一向比较复杂、注重历史及务实。

回顾过去：以前瑞士根本不存在所谓的政治中心

要想理解，为什么瑞士在确定首都这件事上搞得如此复杂，需要追溯到瑞士很久以前的历史。

从1291年起，瑞士由一系列州组成，这些州形成了一个松散的联盟。

直到18世纪末，这个古老的瑞士联盟都没有真正意义上的议会。作为一个由独立的主权州组成的联盟，瑞士联邦并不是一个明确的统一体，唯一的机制是所谓的“老式议会”(Tagsatzung)，也就是一个由各州代表组成的代表大会。

1833年，伯尔尼议会大厦里召开的代表大会。 Keystone / Photopress-Archiv

这个代表大会轮番在卢塞恩、苏黎世、施维茨等不同城市举行，尤其是在弗劳恩费尔德(Frauenfeld，图尔高州)和巴登(Baden，阿尔高州)举办得比较多。但正如《瑞士历史词典》中所形容的那样-奇怪的是，在康斯坦茨(Konstanz)等瑞士联邦以外的地方也举办过代表大会。

1798年，拿破仑入侵瑞士联邦，并迅速建立了以法国为榜样的海尔维第共和国。

在共和国存在的将近5年动荡的时间里，阿劳(Aarau)、卢塞恩(Luzern)和伯尔尼(Bern)先后成为首都，但对此没人感到满意。

1798年8月16日，苏黎世男性公民在Lindenhof为海尔维蒂共和国举行的宣誓仪式。 Keystone / Photopress-Archiv / Anonym

1803年为了建立秩序，拿破仑恢复了旧州的边界，并建立了沃州和阿尔高州等新州。按照《调解宪章》成立的、拥有十九个州的联盟也没有固定的首府：弗里堡、索洛图恩、巴塞尔、伯尔尼、卢塞恩和苏黎世这六个城市每年轮流被作为首都使用。

历史学家安德烈·霍伦施泰因(André Holenstein)在伯尔尼大学出版物上发表的一篇文章中写道，从1815年起，苏黎世、伯尔尼和卢塞恩这三座城市，每两年轮换一次成为“联邦首府”(Vorort der Eidgenossenschaft)。然而这无疑意味着经常搬迁、效率低和更多的不满。

联邦城市的选择：典型的瑞士折中做法

1848年瑞士建立了现代联邦制国家。为了在1847年“独立联盟战争”(Sonderbundskrieg，一场瑞士内战，最终，主张建立联邦制国家的自由主义势力联邦军打败了天主教保守主义势力“独立联盟”)后集中各自由州的权力，并保持联邦制特征，瑞士找到了一种非常瑞士化的折中解决方案。

>>请阅读我们关于瑞士是如何成立的系列报道：

1848年11月28日，议会国民院和联邦院的议员们在第一轮投票中赞成将伯尔尼定为联邦政府所在地。

伯尔尼名字的由来 伯尔尼(Bern)的名字来源于一个有趣的传说。1191年，采林根公爵贝特霍尔德五世决定建立这座城市，并宣布他会用猎获的第一头野兽来命名它。结果，他在附近的森林里猎到了一头熊(Bär)，因此这座城市被命名为伯尔尼，意思是“熊出没的地方”。 伯尔尼的市徽和州旗上都有熊的图案，象征着这段历史。城市里还有一个熊苑，饲养着象征伯尔尼的熊，供游客观赏。 资料来源：维基百科

为什么选了伯尔尼？理由是伯尔尼的中心地理位置；以及得到了法语各州的支持。此外，伯尔尼还免费提供了修建联邦办公大楼所需的土地。这是一个聪明的做法。

1848年11月6日在伯尔尼剧院举行的第一届联邦议会。 Keystone / Photopress Archive

根据新《联邦宪法》第108条，其他联邦重要机构被分配到其他大城市。例如，联邦最高法院落户洛桑；联邦刑事法院迁往贝林佐纳；而国家银行则在苏黎世和伯尔尼设立了办事处。

从那时起，伯尔尼就被称为“联邦城市”，尽管这一称谓甚至没有写入《联邦宪法》，而只限于是在法律层面的一个说法而已，在庆祝《联邦宪法》颁布175周年的网站上这样写道。

霍伦施泰因在他的文章中写道，联邦议员之所以不确定首都，是考虑到了保守的天主教州的情绪。

“毕竟，他们是被强行纳入瑞士新联邦国家的，在政治、文化和情感上仍然非常抗拒这个新国家。”

而这一策略似乎起了作用-瑞士从此获得了稳定，并逐渐发展成世界上最成功的民主国家之一。

(编辑：Marc Leutenegger，编译自德文：杨煦冬/gj)