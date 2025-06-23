The Swiss voice in the world since 1935

涉以色列间谍活动遭定罪 伊朗男子遭处绞刑

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社德黑兰23日电） 伊朗和以色列的战争已进入第11天。伊朗司法部门表示，1名从事以色列间谍活动而遭定罪的男子今天被处决。

根据伊朗司法机关，「沙耶斯特（Mohammad-Amin Mahdavi Shayesteh）因与犹太复国主义政权（指以色列）进行情报合作，今天清晨被处以绞刑。」

沙耶斯特据称与以国对外情报机构「摩萨德」（Mossad）有关联。他还因与总部位于伦敦的波斯语电视台、常批评伊朗政府的「伊朗国际」（Iran International）合作而遭定罪。

伊朗认为，伊朗国际电视台与以色列有关联。

2022年，时年22岁的库德族女子艾米尼（Mahsa Amini）因遭道德警察指控违反伊斯兰穿着规定而被拘留，之后在拘留期间死亡，引发全国示威活动，当时伊朗当局就将「伊朗国际」电视台认定为「恐怖组织」。

伊朗当局经常逮捕或处决其指控与外国（尤其是宿敌以色列）情报机构合作的个人。

伊朗当局22日矢言将加快审理此类案件。同日，司法部门宣布处决莫萨耶比（Majid Mosayebi），他也因担任摩萨德特工遭定罪。

伊朗司法总监艾杰（Gholamhossein Mohseni Ejei）告诉国营电视台，当局将更加迅速地处理安全相关案件，「特别是涉及篡夺政权（指以色列）和充当敌人第五纵队的案件」。 据国际特赦组织（Amnesty International）等人权组织，伊朗是世界上处决人数第2多的国家，仅次于中国。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Marc Leutenegger

您居住的地方，有住房短缺和房价上涨的问题吗？

瑞士住房危机越来越严重，而政治家也没有找到什么有效的解决方案，在您居住的地方也有住房危机吗？请给我们留言。

参与讨论
47
57 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Dorian Burkhalter

人道主义领域还有未来吗？怎样的未来？

美国、英国和瑞士-国际人道主义体系中几个最大的传统捐助国最近纷纷宣布削减援助预算。该领域陷入生存危机。哪些新的援助途径值得人道主义者去探索？

参与讨论
18
15 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Domhnall O'Sullivan

社交媒体平台对民主辩论，是推动还是阻碍？

社交媒体平台在现代民主社会中根基深厚，塑造着我们如何交流、如何形成政治观点。但问题也随之而来：这些平台真的提供了一个多元开放、活跃有序的“数字公共广场”吗？

参与讨论
13
13 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团