涉以色列间谍活动遭定罪 伊朗男子遭处绞刑

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（法新社德黑兰23日电） 伊朗和以色列的战争已进入第11天。伊朗司法部门表示，1名从事以色列间谍活动而遭定罪的男子今天被处决。

根据伊朗司法机关，「沙耶斯特（Mohammad-Amin Mahdavi Shayesteh）因与犹太复国主义政权（指以色列）进行情报合作，今天清晨被处以绞刑。」

沙耶斯特据称与以国对外情报机构「摩萨德」（Mossad）有关联。他还因与总部位于伦敦的波斯语电视台、常批评伊朗政府的「伊朗国际」（Iran International）合作而遭定罪。

伊朗认为，伊朗国际电视台与以色列有关联。

2022年，时年22岁的库德族女子艾米尼（Mahsa Amini）因遭道德警察指控违反伊斯兰穿着规定而被拘留，之后在拘留期间死亡，引发全国示威活动，当时伊朗当局就将「伊朗国际」电视台认定为「恐怖组织」。

伊朗当局经常逮捕或处决其指控与外国（尤其是宿敌以色列）情报机构合作的个人。

伊朗当局22日矢言将加快审理此类案件。同日，司法部门宣布处决莫萨耶比（Majid Mosayebi），他也因担任摩萨德特工遭定罪。

伊朗司法总监艾杰（Gholamhossein Mohseni Ejei）告诉国营电视台，当局将更加迅速地处理安全相关案件，「特别是涉及篡夺政权（指以色列）和充当敌人第五纵队的案件」。 据国际特赦组织（Amnesty International）等人权组织，伊朗是世界上处决人数第2多的国家，仅次于中国。