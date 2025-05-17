涉嫌从事间谍活动 3名伊朗人遭英国起诉

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（法新社伦敦17日电） 英国警方今天说，3名伊朗公民涉嫌自2024年8月至2025年2月为伊朗情报机构从事间谍活动，已经遭到起诉。

伦敦都会区警察局（Metropolitan Police Service）说，3名嫌犯于5月3日被捕，经过「非常复杂且进展快速的调查」后，3人预定今天稍晚在伦敦法院出庭。

这3名伊朗人分别是39岁的塞帕万德（Mostafa Sepahvand）、44岁的曼尼希（Farhad Javadi Manesh）和55岁的诺利（Shapoor Qalehali Khani Noori），3人都登记居住在伦敦。

近来的逮捕行动正值英国政府和安全机构对伊朗在英国本土从事敌对或非法活动日益忧心之际。

伦敦都会区警察局反恐指挥部（Counter Terrorism Command）负责人墨菲（Dominic Murphy）说：「这些是根据国家安全法（National Security Act）提出的极严重指控，是在经过非常复杂且进展迅速的调查后才得以完成。」

他还说：「自从两周前这些人被捕以来，干员一直日以继夜地工作。」

警方说，3名被告被控在「在2024年8月14日至2025年2月16日期间，从事可能协助外国情报机构的行为」。

警方在声明中说：「这些指控所涉及的外国国家是伊朗。」