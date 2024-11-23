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涉强迫维吾尔族劳动 美国又增约30家中企列黑名单

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（法新华盛顿22日电） 美国今天表示，因强迫劳动疑虑，美国再禁止数十家中国企业进口商品，包括金属与食品企业。

官员将约30个实体加入「防止维吾尔人强迫劳动法实体清单」（Uyghur Forced Labor Prevention Act Entity List），代表由这些公司完全或部分制造的商品将受到限制无法进口美国。

美国国土安全部表示，新增这些公司后，清单上的企业总数增至107家。

美国贸易代表署表示，这些公司被发现若非由新疆地区取得材料，即与地方政府合作「从新疆招募、转移与接收劳工，其中包括维吾尔族」，因此被列入清单。

北京遭控把逾百万的维吾尔族人与其他穆斯林少数民族监禁在新疆的监禁设施网络，但官员强烈否认。

这些遭锁定的企业制造农产品与铝制品等，还有多晶矽材料。美国贸易代表署在声明中还说，他们也开采与处理像是铜、金和镍等金属。

一个跨党派的美国国会委员会今天指出，新增名单中还包括与中国电动车电池大厂宁德时代和国轩公司有关的公司。

今年稍早，联邦众议院「美国与中国共产党战略竞争特别委员会」（House Select Committee on the Chinese Communist Party）等提到，宁德时代和国轩公司与两家企业有关系，分别是新疆有色金属工业与新疆众和股份有限公司。这两家公司都列在最新更新清单中。

委员会主席穆勒纳尔（John Moolenaar）等国会议员发声明说：「虽然我们对这些初步措施感到满意，但我们仍担忧宁德时代与国轩的供应链与新疆地区密切联系。」这项规定将于11月25日生效。

美国贸易代表戴琪（Katherine Tai）说：「企业不应透过剥削劳工获得不公平的优势。我们将落实法律解决强迫劳动，并防止侵犯劳工权益的企业从美国市场中受益。」

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