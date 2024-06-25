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涉支持俄罗斯侵乌 欧盟制裁19家中国公司

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（法新社布鲁塞尔24日电） 欧洲联盟（EU）今天对19家中国公司实施制裁，目的在惩罚西方所认为北京支持俄罗斯对乌克兰战争的行动。

欧洲联盟公报（Official Journal of the European Union）刊出的清单包含数家设于香港的公司与两家全球卫星巨擘。

这波针对俄罗斯的第14轮制裁将61家新公司列入被控在俄乌战争中直接「支持俄罗斯军事工业复合体」的实体清单，使得清单上的公司总数增至675家。

这些公司现在因为销售可能用于「增强俄罗斯国防与安全部门」的「军民两用商品与技术」而面临严格的限制措施。

西方指控中国支持俄罗斯的军事行动，但中方否认。

新增的公司包含中国卫星产业的两大企业，这两家公司涉及向俄罗斯佣兵组织瓦格纳集团（Wagner Group）出售卫星与卫星影像。

去年10月，法新社调查揭露，瓦格纳集团2022年11月与北京昀泽科技有限公司（Beijing Yunze Technology Co Ltd）签署一份价值超过3000万美元的合约，以采购两枚卫星并使用他们的影像。

当时莫斯科挥军入侵乌克兰已超过半年，瓦格纳集团在创办人普里格津（Yevgeny Prigozhin）领导下，于战场上扮演重要角色。

这两枚高解析度卫星是长光卫星技术股份有限公司（Chang Guang Satellite Technology）的产品。这家企业是全球名列前茅的卫星公司，也是被列入欧盟制裁清单的公司之一。

今天新增的另一家公司是北京和德宇航技术有限公司（Head Aerospace Technology），这家销售卫星影像的公司2023年因供应资料给瓦格纳集团而被列入美国制裁清单。

即使中国没有直接向俄罗斯运交武器，美国与欧洲也指控中国向莫斯科军事工业销售零件与设备。

中国外交部发言人林剑称这些说法是「不实资讯」。

今天被列入欧盟清单的61家实体中，设于俄罗斯的公司占了约一半。这份清单除了增加19家中国公司外，还列入9家土耳其公司、2家吉尔吉斯公司、1家印度公司与1家哈萨克公司，还有1家阿拉伯联合大公国公司。

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