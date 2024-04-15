澳法官驳回前政府职员诽谤诉讼 认定其强暴女同事

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（法新社雪梨15日电） 澳洲法官今天就全国关注的一起诉讼案做出裁定，认定原告、前政府顾问在国会大厦（Parliament House）部长办公室强暴一名女同事，并驳回他提出的诽谤诉讼。

澳洲前政府职员莱尔曼（Bruce Lehrmann）控告澳洲电视台「第十频道」（Network Ten）诽谤，因该电视台在2021年播出控告莱尔曼强暴的女性当事人希金斯（Brittany Higgins）的访谈。

澳洲联邦法院法官迈克李（Michael Lee）今天说，他认定莱尔曼强暴希金斯，是基于民事审判中使用的较低「可能性平衡」标准，而非基于刑事庭审使用的「排除所有合理怀疑」标准。

在「第十频道」播出的访谈中，希金斯并未提到莱尔曼的名字，但法官发现，基于节目提供的其他细节，莱尔曼已被认出。

对于莱尔曼提出诽谤诉讼的决定，迈克李在声明中说，「莱尔曼先生逃离虎穴后犯了一个错，就是回来拿帽子。」

在2022年10月，针对莱尔曼、未经对方同意就发生性行为的刑事诉讼宣告失败。因为有法警发现陪审团一名成员携带一篇关于性侵的学术论文，这是案件审理中严格禁止携入的文件。

检察官担心，社会大众的关注可能严重危害希金斯的心理健康状态，因此决定这桩刑事诉讼不再声请再审。

他将择日决定由谁支付双方的诉讼费，总额预计高达数以百万计美元。