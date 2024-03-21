澳洲与英国签署新国防协议 为驻军与情报分享铺路

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（法新社坎培拉21日电） 英国与澳洲今天在坎培拉签署一项新的国防协议，为这两个长期盟友驻扎军队与分享军事情报铺路。

两国防长表示，这项协议包含「驻军地位协定」（status of forces agreement），让两国士兵更容易在对方国家部署与运作。

英国国防大臣夏普斯（Grant Shapps）今天在坎培拉（Canberra）的国会仪式上，与澳洲防长马勒斯（Richard Marles）签署这项协议。

马勒斯在签署协议后向媒体表示：「随着世界变得更复杂与不稳定，我们必须将我们最重要的伙伴关系现代化。我们今天达成的协议将确保未来获得这一成果。」

这项协议并未达到全面共同防御协议的程度，后者将约束一方在另一方遭遇攻击或威胁时出面干预。然而，英澳表示如果出现威胁，他们「承诺将相互磋商」。

北大西洋公约组织（NATO）盟国间常见的驻军地位协定，概述了驻扎地主国的外国军事人员相关规定。澳洲已与美国签署长期的驻军地位协定。

除了美国外，澳洲与英国也是刚起步的「澳英美三方安全伙伴关系」（AUKUS）国防联盟成员。这3国签署具里程碑意义的AUKUS协议，目的在遏阻中国在亚太地区的军事扩张。

AUKUS协议的一个主要部分，是承诺协助澳洲打造一支核动力潜舰舰队，这是澳洲有史以来规模最大的军队升级之一。根据今天签署的协议，澳洲士兵将能更容易在英国核潜舰上受训，或让英国人员更容易驻扎在澳洲。

由于面临政治上可能改变的前景，英美政府都在赶着替AUKUS协议奠定基础。