澳洲南部海滩赤潮泛滥 当局急拨资金应对

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（法新社雪梨22日电） 澳洲南部海岸近月出现有毒藻类过度滋生，造成数百种海洋生物大量死亡，渔业资源也受到严重破坏。由于情况日益令人担忧，当局将拨款加以应对。

法新社报导，根据南澳州（South Australia）州政府资料，米氏凯伦藻（Karenia mikimotoi）会破坏鱼类的鳃，导致窒息。3月中旬首次在当地发现这种藻类，当时蔓延面积就达到4400平方公里。

为应对现已蔓延至整个地区的「赤潮」，澳洲总理艾班尼斯（Anthony Albanese）宣布本周提拨联邦资金，以解决问题。

南澳州当局表示，今天将召开紧急会议，听取科学家就此一现象的报告。

据报导，在拥有大量野生动物的旅游景点，诸如坎加鲁岛（Kangaroo Island）、约克半岛（Yorke Peninsula）和弗勒里厄半岛（Fleurieu Peninsula）等地，海滩上到处散落鲨鱼、鳐鱼、螃蟹和章鱼的尸体。

新南威尔斯大学（University of New South Wales）海洋生态学家佛吉斯（Adriana Verges）表示，南澳州藻华（algal bloom）危机的严重程度难以言喻。

「近500个海洋物种大规模死亡，包括对栖息地形成至关重要的海绵与其他无脊椎动物，还有许多鱼类。这完全就是一场毁灭性灾难。」

自1930年代以来，米氏凯伦藻在世界各地被陆续发现，包括日本、挪威、美国和中国附近水域。这种藻类会严重扰乱当地观光业和渔业，并造成数以百万计美元的损失。

联邦政府21日宣布，将提供1400万澳元（约新台币2.7亿元）财政援助，给大受冲击的渔业以及清理和灾害应对相关工作。