澳洲SSN-AUKUS潜舰计画 购入英制核反应炉零组件

（法新社雪梨24日电） 澳洲政府今天说，已支付首笔用于采购英国制核子反应炉零组件款项，这些零组件将为未来的匿踪潜舰SSN-AUKUS提供动力。

澳洲计划根据澳英美三方安全伙伴关系（AUKUS）防御协议，采购多艘尖端核动力潜舰。AUKUS为澳洲、英国与美国签订为期数十年的国防合作协议。

依据协议，澳洲将负责建造部分新一代SSN-AUKUS潜舰，并预计2040年代初服役，但反应炉零组件仍将由英国负责生产。

澳洲国防工业部长康洛伊（Pat Conroy）在英国会谈后表示：「我们刚以3亿1000万澳元，采购制作前两艘潜舰反应炉所需的首批零组件，这两艘潜舰将于本世代后期在阿得雷德（Adelaide）开工建造。」

「这项计画将创造2万个高技术且稳定的工作机会，打造全球最先进的潜舰，赋予澳洲皇家海军（Royal Australian Navy）足以吓阻区域冲突的实力。」

根据AUKUS协议，澳洲皇家海军目标于未来15年内取得至少3艘美国维吉尼亚级（Virginia-Class）核动力潜舰，作为对抗中国在太平洋地区军事影响力的战略一环。

英国则负责开发新型SSN-AUKUS潜舰，预计于2030年代后期交付。

澳洲也将建造SSN-AUKUS潜舰，并于2040年代初服役，但核子反应炉零组件仍需仰赖英国供应。