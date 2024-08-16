炸北溪管线传泽伦斯基知情 喊停后遭抗命

afp_tickers

2 分钟

（法新社法兰克福15日电） 美国「华尔街日报」今天报导，2022年北溪天然气管线炸毁事件是由乌克兰高阶官员批准，而且总统泽伦斯基一开始也支持。

谁是北溪天然气管线（Nord Stream）爆炸事件幕后黑手的传言满天飞，乌克兰和俄罗斯都否认涉案。

「华尔街日报」（The Wall Street Journal）报导，这项炸毁输送俄罗斯天然气到欧洲管线的计画由时任乌克兰武装部队总司令扎卢兹尼（Valery Zaluzhny）监督。

在俄罗斯展开侵略行动仅仅数月之后的2022年5月，乌克兰军事官员与商界人士在聚会中有了炸毁管线的想法。

报导指出，6个人直接参与这项破坏行动，所需的约30万美元（约新台币960万元）经费有人私下赞助。他们租用一部游艇，行驶到目标区域后潜入水中，对管线安置爆裂物。

报导引述乌克兰官员说法指出，泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）一开始也同意这项计画。但美国中央情报局（CIA）得知后要求他停止执行，泽伦斯基于是下令停止行动。

华尔街日报引述乌克兰官员报导，尽管如此，扎卢兹尼仍继续推进这项计画。他在今年稍早的人事变动中遭到撤换。

根据报导，扎卢兹尼当时回覆说，破坏团队一旦派出就无法取消。知道内情的高阶官员指出：「他（泽伦斯基）接获呈报说，就跟鱼雷一样，一旦向敌人发射就无法收回，只会一直向前，直到爆炸。」

华尔街日报联系现任驻英国大使的扎卢兹尼，他表示，对这项行动一无所悉，并且强调如果有人说他对此知情，那都是「纯粹的挑衅」。