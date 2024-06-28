爱沙尼亚总理卡拉斯 获选欧盟外交和安全政策高级代表

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（法新社华沙27日综合外电报导）欧盟各国领袖今天提名爱沙尼亚总理卡拉斯（Kaja Kallas）为欧盟下一任外交和安全政策高级代表。这位坚定的亲欧派与反俄罗斯政治人物，在该国向来有着「铁娘子」称号。

卡拉斯在获得提名后表示：「在地缘政治紧张时刻，这是一项巨大责任」

现年47岁的卡拉斯是位律师，她出生时爱沙尼亚还是苏联的一部分。她的父亲西姆．卡拉斯（Siim Kallas）曾是爱沙尼亚总理与欧盟执委会成员，同时也是自由派的改革党（Reform Party）创办人。卡拉斯在2011年以改革党身分首次当选国会议员。

卡拉斯后来赢得欧洲议会的席次，并多次被列入最有影响力的欧洲议会议员，她在欧盟内专注于数位和通讯政策，因支持创新而获得良好声誉。

卡拉斯离开欧盟后，2018年重返爱沙尼亚执掌改革党，并于2021年成为爱沙尼亚首位女总理。她今天在提名确认后说，「我将为我们的共同利益服务。欧洲应是一个人民自由、安全和繁荣之地」。卡拉斯的提名仍需获得欧洲议会通过。

卡拉斯在欧盟与北大西洋公约组织（NATO）都是克里姆林宫和俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）的强硬反对者。她在俄罗斯2022年2月入侵乌克兰时，呼吁团结支持陷入困境的基辅。爱沙尼亚可说是援乌最慷慨的国家之一，支持程度超过国内生产毛额（GDP）1%。

爱沙尼亚拥有130万人口，1991年自苏联独立，在国内被称为「爱沙尼亚铁娘子」的卡拉斯说，「当我们重获独立时，我们还有很多其它顾虑。现在（俄乌）战争开打，它实际上打开的是所有的伤口」。

卡拉斯去年面临信任危机，因当地媒体宣称她的丈夫部分拥有的一家公司在俄罗斯持续营运。不过她不顾外界要她下台的呼声，并再度当选改革党领袖，同时国际形象基本上未因丑闻受损。