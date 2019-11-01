瑞士森林面积的增长主要出现在阿尔卑斯山(arc alpin)一带。 (Gian Ehrenzeller / Keystone)

自亚马逊雨林失火以来，森林消失问题引发全球关注。然而在瑞士，却是另外一番境况：森林覆盖呈逐年增长。不过，危险依然笼罩瑞士森林。

自1850年以来，瑞士森林面积几乎翻了一番，且没有停止增长的趋势。三十年来，森林面积以每年约4000公顷的速度在增长。瑞士联邦环境署森林保护和林业政策处(多语)外部链接副处长Olivier Schneider描述道：“这相当于图恩湖(lac de Thoune)的面积。”

牧场消失

林业代表机构瑞士森林(法、德)外部链接的科学撰稿人Jacqueline Bütikofer解释道：“森林面积出现增长主要是由于阿尔卑斯山地区出现退牧。较之以往，一些牧场不再具有同样的经济价值。荆棘丛林、树木很快便重新占领了这些回归于自然的区域。”

同时，森林也受到了严格的保护。联邦森林法(多语)外部链接立法明确，旨在 “确保森林在其幅员及地理分布上”，“作为自然界属性得到保护”(条款1)。得益于该项立法，即使在承受较大人类压力的平原地区，也几乎不可能出现毁林现象。

Jacqueline Bütikofer指出：“只有在别无他法的例外情况下，方可进行砍伐。”而被砍伐的林木也必须得到补偿。Olivier Schneider具体解释道：“平均每年只有160公顷的林木遭到砍伐，并且90%的砍伐面积还会重新植树造林。”

缺水

然而，瑞士森林仍面临着危险。Jacqueline Bütikofer指出：“干旱是当前遇到的主要危险。在一些森林出现的缺水问题难以解决。”

汝拉山脉的森林缺水形势尤为严峻，致使山毛榉成批死亡。由于形势危急，汝拉州更宣布进入森林灾难状态(法)外部链接。Jacqueline Bütikofer解释道：“由于汝拉地区的土壤是石灰质的，因此无法留住水份。”

Olivier Schneider认为缺水问题严重性是相对的。“的确，由汝拉至苏黎世这一带区域受到的影响颇为严重。这一地区因接二连三遭遇艾黎诺(Eleanor)暴风席卷及干旱、虫灾而蒙受损失。不过从另一方面看，情况并非如此糟糕。”

受控的火灾

在世界多地(亚马逊、北美、南欧)，大火吞噬了一些林木区域。这个问题在瑞士也同样令人忧心忡忡。

Olivier Schneider 回顾道：“过去，在阿尔卑斯北部，火灾并不常见。但形势出现了变化。大多数州都在考虑采取预防措施，比如对居民聚集点周边等一些特殊敏感区域的朽木数量进行限制。瑞士当局也发布了森林火灾危险(多语)外部链接地图。”

(1) 2019年1月提契诺州消防员与森林火灾作斗争 2019年1月提契诺州消防员与森林火灾作斗争

由于预防措施、监控及本身土地狭窄的特性，形势得以控制。Jacqueline Bütikofer评估认为：“尽管对危险的重视提升，但火灾尚不足以引发大范围的担忧。”

虫害

森林同样还面临生物体的威胁。以昆虫为例，除了如栎红长蠹或落叶松灰卷叶蛾这些本土虫害，黄杨螟蛾及亚洲天牛这些外来宿主也加入其中。

虫害有时是可以克服的， 例如瑞士弗里堡州刚宣布根除亚洲天牛(法、德)外部链接，而真菌则更为难缠。Olivier Schneider提醒道：“由真菌导致的白蜡树枯萎病例增多，而由于真菌是通过孢子进行散播的，难以进行控制。”

不过这些都并非新生现象，森林最终可以实现自愈。“在上世纪50年代，我们曾遭遇过栗木溃疡病。70年代起，还曾出现榆木萎蔫。尽管这些树木数量大减，但并未完全灭绝，现在我们又看到它们重获新生”，Olivier Schneider说道。

(2) Vidéo sur l'éradication du capricorne asiatique 亚洲天牛在弗里堡

只有树木会死

尽管面临危机，采取预防措施使瑞士森林得到了保护。Jacqueline Bütikofer 保证道：“这是80年代吸取到的重要教训：当时我们错误地担心森林会消亡，但事实上树木虽然死去，森林却能够自我转变。”

Olivier Schneider也同意这一观点。“在未来的一百年，一些现在生长于平原的树木会重新出现在山地，我们也会看到一些地中海的树种在平原生长。树木会消失，但森林始终都在。”

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