瑞典最大有毒废弃物案开审 「垃圾女王」狼狈躲记者

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（法新社斯德哥尔摩3日电） 瑞典史上最大规模的环境犯罪案开审，11人被控非法倾倒有毒废弃物，今天出庭受审。

曾广受好评的废弃物处理公司NMT Think Pink被控在21个地点倾倒或掩埋斯德哥尔摩地区约20万公吨废弃物，且无意对其进行妥善处理。

被控「重大环境犯罪」者包括NMT Think Pink前执行长尼尔森（Bella Nilsson），脱衣舞娘出身的她，曾自称「垃圾女王」。

尼尔森今天在斯德哥尔摩北区法院现身时，戴着黑色大墨镜遮住眼睛，拒绝接受媒体采访，一度还推开记者的麦克风。

检察官表示，高含量的有毒PCB、铅、汞、砷等化学物质被释放到空气、土壤和水中，危及「人类、动物和植物的健康」。

他们表示，现已破产的NMT Think Pink「收集废弃物，却无意或没有能力以符合环境法规的方式处理」。

这些废弃物包括建筑材料、电子产品、金属、塑胶、木材、轮胎和玩具。

11名被告全都否认不法。

2018年至2020年全盛时期，斯德哥尔摩人行道随处可见NMT Think Pink的紫红色垃圾袋，NMT Think Pink还两度获颁瑞典着名的商业奖。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）