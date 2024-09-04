立足瑞士 报道世界
登录

瑞典最大有毒废弃物案开审 「垃圾女王」狼狈躲记者

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社斯德哥尔摩3日电） 瑞典史上最大规模的环境犯罪案开审，11人被控非法倾倒有毒废弃物，今天出庭受审。

曾广受好评的废弃物处理公司NMT Think Pink被控在21个地点倾倒或掩埋斯德哥尔摩地区约20万公吨废弃物，且无意对其进行妥善处理。

被控「重大环境犯罪」者包括NMT Think Pink前执行长尼尔森（Bella Nilsson），脱衣舞娘出身的她，曾自称「垃圾女王」。

尼尔森今天在斯德哥尔摩北区法院现身时，戴着黑色大墨镜遮住眼睛，拒绝接受媒体采访，一度还推开记者的麦克风。

检察官表示，高含量的有毒PCB、铅、汞、砷等化学物质被释放到空气、土壤和水中，危及「人类、动物和植物的健康」。

他们表示，现已破产的NMT Think Pink「收集废弃物，却无意或没有能力以符合环境法规的方式处理」。

这些废弃物包括建筑材料、电子产品、金属、塑胶、木材、轮胎和玩具。

11名被告全都否认不法。

2018年至2020年全盛时期，斯德哥尔摩人行道随处可见NMT Think Pink的紫红色垃圾袋，NMT Think Pink还两度获颁瑞典着名的商业奖。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： 凯蒂·罗米

你所在国家应采取哪些措施保护生物多样性？

在瑞士，三分之一的物种和一半的自然栖息地濒临威胁。瑞士人将于9月22日就生物多样性动议进行全民投票。

参与讨论
30
33 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Alexandra Andrist

随身摄像机：良好执法的必备利器，抑或侵犯隐私的威胁？

您在居住地是否曾遇到过执法人员佩戴的随身摄像机？在您看来，警务执法人员使用随身摄像机的做法，会给公众与警察之间的关系带来怎样的改变？

参与讨论
17
12 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 西蒙·布拉德利

你现在不看新闻了吗？为什么？

一份最新报告显示，如今关注新闻的人越来越少。路透社研究所最新发布的《数字新闻报告》显示，近十分之四(39%)的人有时或经常回避阅读新闻。

参与讨论
50
72 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团