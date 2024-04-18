瑞典通过新法 合法变性年龄从18降到16

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（法新社斯德哥尔摩17日电） 瑞典国会今天通过备受争议的法律，将合法变性的最低年龄从18岁降至16岁，并让取得手术干预的途径变得更为简单。

这项法案在349席的瑞典国会以234票赞成、94票反对通过。

虽然瑞典1972年已率先引进合法的性别重置，但这项旨在允许所谓「自我认同」并简化程序的提案，仍引发了激烈论辩。

保守派总理克里斯特森（Ulf Kristersson）承认在这个问题上屈服于党员压力之后，相关论辩让他的声誉受损。

代表执政保守派温和党（Moderate Party）的议员胡尔特伯格（Johan Hultberg）告诉国会：「绝大多数瑞典人永远不会注意到这条法律已经改变，但对于许多跨性别者来说，新法律产生了巨大且重要的变化。」

除了降低年龄，新法也意在让变性更加容易。

瑞典女同性恋、男同性恋、双性恋、跨性别者、酷儿和双性人权利联合会（RFSL）主席彭卡拉（Peter Sidlund Ponkala）告诉法新社：「现在这样的过程非常漫长，在瑞典，改变你的法定性别可能需要长达7年的时间。」

两项新法将于2025年7月1日生效：一项规范变性手术程序，另一项则是规范与修订户籍性别相关的行政程序。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）