人工智能对瑞士媒体的压力日益增长

研究认为，平台与人工智能正给媒体带来更大压力。 Keystone-SDA

一项瑞士研究显示，在新型数字平台和人工智能(AI)的冲击下，媒体机构正在流失受众份额和收入。

4 分钟

Keystone-SDA 其他2种语言 English en Swiss media study identifies growing pressure from AI 更多阅览 Swiss media study identifies growing pressure from AI

Deutsch de Medien: Studie sieht wachsenden Druck durch Plattformen und KI 原版 更多阅览 Medien: Studie sieht wachsenden Druck durch Plattformen und KI

苏黎世大学公共领域与社会研究中心(fög)发布的《2035年媒体使用》(Media Use 2035)研究发现，新闻消费者正越来越多地转向AI聊天机器人和其他平台获取信息。

相关内容

相关内容 瑞士人工智能 瑞士考虑为人工智能数据“盗用”设防 此内容发布于 记者、作家和艺术家对人工智能(AI)采集受版权保护的内容感到强烈不满。瑞士已将这个问题交由立法机构讨论，试图在促进技术创新与保护知识产权之间找到平衡。 更多阅览 瑞士考虑为人工智能数据“盗用”设防

这项由瑞士媒体出版商协会(VSM)资助的研究认为，随着消费习惯持续碎片化，长期以往对传统新闻产品的需求将不断下降。

研究作者指出，“零点击”效应(zero-click，即受众在查看AI生成的新闻摘要后，不再点击记者撰写的原始报道)到2035年可能会进一步加剧。

相关内容

相关内容 瑞士人工智能 人工智能侵权？AI时代的重大挑战 此内容发布于 瑞士联邦议会正在对一项新法律的制定与否进行探讨。该法律旨在保护瑞士本国的报纸、杂志、广播公司及其它媒体企业免受人工智能数据采集的侵害。 更多阅览 人工智能侵权？AI时代的重大挑战

该研究中心认为，在这种条件下，仅依靠市场机制为新闻业融资已不足以支撑其运作。研究提出，有必要在媒体资助、知识产权保护及媒体素养培育等方面采取政治行动。

瑞士媒体出版商协会主席安德烈亚·马叙格(Andrea Masüger)表示：“平台和AI服务提供方系统性地利用新闻机构的服务，却没有给予相应报酬。”

瑞士立法

该协会认为，政治层面有必要采取行动，并呼吁为AI应用使用新闻内容建立明确的报酬机制。

协会主席皮娅·古根比尔指(Pia Guggenbühl)出：“具备媒体素养的人更频繁地使用新闻，而且依据公共领域与社会研究中心的研究，他们也更愿意为新闻内容付费。”协会将提升媒体素养视为对民主公共领域长期运作能力的投资。

瑞士媒体出版商协会的这些诉求亦顺应当前的媒体政策讨论。瑞士议会已通过一项由联邦院议员佩特拉·戈西(Petra Gössi)提出的动议，要求对AI使用新闻服务实行强制性报酬制度。

阅读最长 讨论最多