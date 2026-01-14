人工智能对瑞士媒体的压力日益增长
一项瑞士研究显示，在新型数字平台和人工智能(AI)的冲击下，媒体机构正在流失受众份额和收入。
苏黎世大学公共领域与社会研究中心(fög)发布的《2035年媒体使用》(Media Use 2035)研究发现，新闻消费者正越来越多地转向AI聊天机器人和其他平台获取信息。
这项由瑞士媒体出版商协会(VSM)资助的研究认为，随着消费习惯持续碎片化，长期以往对传统新闻产品的需求将不断下降。
研究作者指出，“零点击”效应(zero-click，即受众在查看AI生成的新闻摘要后，不再点击记者撰写的原始报道)到2035年可能会进一步加剧。
该研究中心认为，在这种条件下，仅依靠市场机制为新闻业融资已不足以支撑其运作。研究提出，有必要在媒体资助、知识产权保护及媒体素养培育等方面采取政治行动。
瑞士媒体出版商协会主席安德烈亚·马叙格(Andrea Masüger)表示：“平台和AI服务提供方系统性地利用新闻机构的服务，却没有给予相应报酬。”
瑞士立法
该协会认为，政治层面有必要采取行动，并呼吁为AI应用使用新闻内容建立明确的报酬机制。
协会主席皮娅·古根比尔指(Pia Guggenbühl)出：“具备媒体素养的人更频繁地使用新闻，而且依据公共领域与社会研究中心的研究，他们也更愿意为新闻内容付费。”协会将提升媒体素养视为对民主公共领域长期运作能力的投资。
瑞士媒体出版商协会的这些诉求亦顺应当前的媒体政策讨论。瑞士议会已通过一项由联邦院议员佩特拉·戈西(Petra Gössi)提出的动议，要求对AI使用新闻服务实行强制性报酬制度。
《2035年媒体使用》由苏黎世大学公共领域与社会研究中心(fög)的多名研究员共同完成。该研究由瑞士媒体出版商协会资助，结合国际专家访谈、瑞士长期使用数据以及跨国研究成果，试图描绘未来十年瑞士信息媒体使用方式的可能走向。
研究旨在识别2035年前影响瑞士新闻媒体的关键趋势，重点关注受众需求变化、分发渠道演变、商业模式以及人工智能对新闻生态的影响。研究团队希望通过前瞻性分析，为媒体机构、政策制定者和公共讨论提供依据，判断在平台化和AI加速发展的背景下，新闻业将面临哪些结构性风险与调整空间。
信息来源：苏黎世大学fög研究项目网站外部链接
