瑞士国家公园借助人工智能探秘野生动物的秘密生活

研究人员正在瑞士国家公园利用人工智能研究野生动物的行为。他们希望了解鹿、狐狸等动物在人类不在场的情况下都会做些什么。
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时事通讯：瑞士媒体里的中国
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瑞士洛桑联邦理工学院于6月16日宣布，在这项名为“阿尔卑斯山哺乳动物”(MammAlps)的研究项目中，该校科研人员在野外安装了9台红外相机。这些相机在数周内共录制了43小时的原始视频素材。借助人工智能，研究人员可以从视频中识别出个体动物，并对其行为加以分析。
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2025年瑞士人工智能领域将有大动作
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2025年，瑞士将在人工智能(AI)监管法规、医疗和制药等领域的“瑞士版ChatGPT”，以及自动驾驶汽车落地等方面迈出重要步伐，这不仅将为自身塑造人工智能发展的新格局，也为全球提供一份值得借鉴的样本
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之前，科研人员对动物行为的研究主要依赖直接观察或安装在动物身上的传感器。然而，这些传统做法可能干扰被观测对象的行为，因此仅能提供有限参考。用相机拍摄不会有这个困扰，但会产生海量数据，难以分析。
这正是人工智能的用武之地。研究人员训练人工智能自动识别动物并分析其行为。
不过，这需要合适的数据支持，也正是迄今为止该领域的缺口。据洛桑理联邦工学院介绍，许多现存视频数据组要么来源于网络，要么来自小规模的实地研究，无论从质量还是深度上都无法满足可靠行为分析的要求。
瑞士国家公园进行的记录有望填补这一空白。
“物种之眼”
腾讯最初为中国雪豹研究而开发的人工智能模式“物种之眼”可以从庞大的红外相机数据中识别雪豹，准确率高达98%，而且可以在世界上最偏远的地方离线运行。该模型不仅能识别雪豹，事实上，其目前可识别286个物种，预计到2025年底，可识别物种数量可达1500个。
将动物叫声转换成人类语言的系统
中国国家知识产权局日前公开了百度的一项动物语言转换专利，涉及大模型及多模态等人工智能前沿技术，通过识别动物声音、表情、动作等多模态数据，将动物语言转换为人类语言，为人类与动物深层次交流带来可能性。
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瑞士必须为负利率回归做好准备
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刚刚过去的5月，瑞士通胀水平达到四年来最低的-0.1%，加之瑞郎的坚挺，瑞士可能回归负利率时代。
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瑞士议会联邦院希望简化武器出口及再出口程序
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瑞士战争物资出口将更加简化。瑞士议会联邦院日前决定对来自25个西方国家的申请给予事先授权(prior authorisation)，并希望允许这些国家在无需授权的前提下二次出口瑞士制造的设备。
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茜茜、维多利亚与查尔斯：瑞士与欧洲王室的百年关系
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自19世纪以来，瑞士便与欧洲王室保持着密切的关系，尤其在贵族们把瑞士当作度假胜地的年代。而苏黎世国家博物馆(National Museum)近日推出的新展，回顾了各国王室造访瑞士的历史，以及瑞士民众对这些访问的反应。
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瑞士人对欧洲的认同感低于邻国
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一项最新调研显示，大多数瑞士人首先将自己视为瑞士人。根据市场调研机构舆观(YouGov)瑞士分部的调研，只有4%的瑞士人表示自己首先是欧洲人。
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瑞士银行：安全性获赞，利率被批评
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瑞士客户对银行的安全性及网上银行服务非常满意，但对过低的利率和超高的费用提出批评。
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瑞士酒店业创下冬季留宿纪录
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刚过去的这个冬季成为瑞士酒店业史上表现最佳的一个冬季，去年11月至今年4月底共登记了1850万留宿夜数。
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瑞银经济学家上调2025年经济增长预期
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瑞银集团(UBS)经济学家上调了对2025年瑞士国内生产总值(GDP)增长的预期。不过，由于担忧美国可能加征关税，他们对2026年的预测则更为悲观。
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瑞士“第一教师”质疑瑞士早期法语教学质量
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针对刚刚公布的学生语言能力评估结果，瑞士教师伞形组织主席认为，应就幼儿法语课进行讨论，并表示，今后的法语教学应与英语有所区别。
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在瑞士销售鹅肝，必须标明鹅在生产过程中的痛苦
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自今年7月1日起，在瑞士销售的鹅肝必须明确提及生产过程中对动物本身造成的痛苦。瑞士政府于日前就相关条例进行了修订。
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欧洲三分之一的雨燕巢穴含有塑料
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尽管雨燕很少在地面活动，但高达三分之一的雨燕巢穴遭到塑料垃圾污染。这是针对大气微塑料与动物物种之间相互作用的首次研究。
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人工智能可减少科研所需动物数量
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瑞士苏黎世联邦理工学院(ETH)的科研人员研发了一种由人工智能技术支持的新方法，可以更有效地分析实验小鼠的行为规律，从而减少生物医学研究中实验小鼠的数量。
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瑞士团队开发出监测动物行为的AI方案
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来自瑞士的研究团队开发出了一种利用人工智能追踪并分析动物行为的新方法。这项技术目前正在苏黎世动物园接受测试。
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瑞士动物是否得到了妥善保护？
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严苛的福利法案，使得瑞士成为动物能保全毛皮、鱼鳍或翎毛的乐土之一。我们将为您阐述原因何在。
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