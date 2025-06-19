瑞士国家公园借助人工智能探秘野生动物的秘密生活

人工智能揭秘狐狸等野生动物在阿尔卑斯山中的秘密生活。 Keystone-SDA

研究人员正在瑞士国家公园利用人工智能研究野生动物的行为。他们希望了解鹿、狐狸等动物在人类不在场的情况下都会做些什么。

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Deutsch de KI untersucht in den Alpen das geheime Leben von Füchsen und Co. 原版 更多阅览 KI untersucht in den Alpen das geheime Leben von Füchsen und Co.

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之前，科研人员对动物行为的研究主要依赖直接观察或安装在动物身上的传感器。然而，这些传统做法可能干扰被观测对象的行为，因此仅能提供有限参考。用相机拍摄不会有这个困扰，但会产生海量数据，难以分析。

这正是人工智能的用武之地。研究人员训练人工智能自动识别动物并分析其行为。

不过，这需要合适的数据支持，也正是迄今为止该领域的缺口。据洛桑理联邦工学院介绍，许多现存视频数据组要么来源于网络，要么来自小规模的实地研究，无论从质量还是深度上都无法满足可靠行为分析的要求。

瑞士国家公园进行的记录有望填补这一空白。

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