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当灾难警报响彻瑞士

2019年，苏黎世州Stallikon镇的一所民房屋顶上，工人把1984年产的气动警报器替换成了新式电子控制警报器 。
2019年，苏黎世州Stallikon镇的一所民房屋顶上，工人把1984年产的气动警报器替换成了新式电子控制警报器 。 KEYSTONE

在静谧安宁的瑞士，如果突然听到警报声大作，请先想一下：今天是不是二月的第一个星期三？如果是，便无需惊慌：这只是瑞士每年例行的防空警报试鸣-遍布瑞士全国的7200个警报装置会在这一天被同时拉响。但如果不是演习，是真的灾难来袭，你知道该怎么做吗？

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我撰写关于瑞士海外侨民和“瑞士奇闻”的文章，并提供每日/每周新闻摘要。我还负责英语部门文章的翻译、编辑和校对，并为视频配音。 我出生于伦敦，拥有德语/语言学学位，并曾在《独立报》担任记者。2005年，我移居伯尔尼。我能流利使用瑞士三种官方语言，并喜欢在全国各地旅行，尤其是在酒吧、餐厅和冰淇淋店中练习语言。

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第一次经历警报测试时，突然响起的警报声让我十分错愕，也有些惊慌。我故作镇静地环顾了一下办公室，直到看到一位同事看了看表，点了点头，我才明白过来发生了什么。

显然，我错过了瑞士媒体关于全国防空警报将于那天下午13:30分响起的提醒，这让我颇感尴尬。可是，直到二十年后的今天，我仍然会在警报响起的最初几秒钟感到不安。

“(警报演习时)民众无需采取任何特殊防护措施。我们对公众的理解表示感谢。”负责组织防空警报试鸣的联邦民防局(OFPP)在其网站如是写到。

以下是联邦民防局为警报器测试而制作的一版宣传片-其构思与瑞士艺术家Peter Fischli和David Weiss的经典视频作品”物之运动”(Der Lauf der Dinge/Le Cours de Choses)有异曲同工之妙：

外部内容

无论是遇到外敌入侵、火箭弹袭击、核事故还是自然灾害(海啸、火山爆发、龙卷风、地震等)，世界上几乎每一个国家都会使用防空警报告知民众。瑞士有5000个固定警报器和2200个移动警报器，它们构成了世界上最密集的国家民防警报网络之一。

“瑞士-或瑞士的某些地区-随时可能遭遇自然灾害、技术或社会灾难以及其他紧急情况，”联邦民防局警示道，“如果民众面临紧急险情，警报器就会被触发。”

瑞士设有两种警报器：一种是通用警报信号，针对居民可能面临的各种威胁；另一种是水情警报，专门为居住在水坝等“挡水结构”下方的居民设置。自2018年起，瑞士警报系统还通过Alertswiss网站，将警报发送到智能手机上。此外，该网站还会发布其他各种紧急情况信息。

Alertswiss智能手机应用程序提供有关洪水、森林火灾等自然灾害信息，并负责对化学或核电站事故以及潜在的恐怖袭击等危险发出警告。该应用程序可在iOS外部链接安卓外部链接系统上免费下载。

每年二月第一个星期三的13:30，瑞士全国各地都会进行通用警报器的测试。警报器会发出有规律起伏的鸣音，时长一分钟，间隔两分钟后还会重复一次警报。如有必要，警报器的测试可持续到下午2点。通用报警声音如下：

“Allgemeiner Alarm MP3”. Released: 2002.

同日下午14:00至最晚16:30，水坝附近地区测试会进行水情警报。警报由12次持续20秒的连续低音组成，每隔10秒重复一次。水情警报声音如下：

“Wasser MP3”. Released: 2002.

据联邦民防局透露，基本上，99%的警报器都能在测试中正常工作，属于正常误差范围。

瑞士民防警报网络的独特之处在于：它能同时覆盖城市和偏远乡村。“例如，我们不仅有固定警报器，还有安装在汽车上的移动警报器。一旦发生险情，配有移动警报器的车辆会在偏远地区沿着特定路线行进，以确保居民及时获知情况。”时任民防局信息主管的丹尼斯·瑞尔(Dennis Rhiel)在2010年接受瑞士资讯swissinfo.ch采访时说。

技术人员在苏黎世州Stallikon镇安装新警报器。
技术人员在苏黎世州Stallikon镇安装新警报器。 Zurich

也有要当真的时候

如果警报响起的时间不是二月第一个星期三的下午13:30，怎么办？

如果是通用警报响起，“请通过Alertswiss应用程序或网站，或通过收听广播，以了解相关警报信息。”瑞士联邦信息门户ch.ch写到，”瑞士广播电视集团的各个频道，以及许多私人广播电台都会播放当局指示，说明在发生灾难或紧急情况时应如何行动。请按照指示行事。”

如果是水情警报，”请立即离开受威胁区域。按照当局的指示行事，并通过Alertswiss应用程序随时了解情况。”

2007年，当阿勒河(Aare)水位达到危险高位时，伯尔尼州就曾使用过警报器。警报拉响，提醒人们保护财产，远离河流。2008年，苏黎世附近的小镇Adliswil也使用了警报。居民通过收听广播得知当地水源出现污染，自来水必须煮沸后再饮用。

联邦民防局意识到，有些人群-例如失聪者-无法直接接受警报信号。还有一些人虽然听到了警报声，但由于语言不通而无法获得必要的信息。“因此，邻里之间互相通报，这一点非常重要。“当局还建议居民在家中常备晶体管收音机和备用电池。

>> 以下是联邦民防局今年为警报器测试而制作的最新版宣传片：

外部内容

喇叭，过时了吗?

如今技术迅猛发展，你可能会质疑：警报器是否已经过时？

目前还没有。

去年11月，瑞士政府表示，希望通过移动电话网络和其他数字渠道发送警报，从而实现灾难预警系统的现代化。例如，区域广播(又称小区广播)技术可以向天线所及范围内的所有手机发送约500个字符的信息。尽管如此，联邦政府表示，瑞士仍将继续保留传统的警报系统。

（编辑：Samuel Jaberg，编译自法语：郭倢/dh)

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