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看瑞士农民玩“高尔夫”：请先戴好头盔

1998年的瑞士跨州嗡嗡球比赛。
1998年的瑞士跨州嗡嗡球比赛。 Keystone-SDA

如果你对以300公里/小时的速度投掷塑料球不感兴趣，那么你最好躲得远点儿。但是，如果你想尝试一下这项有400年历史的、被称为“农民高尔夫”的瑞士传统运动，那一定不要忘了戴好头盔！

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我撰写关于瑞士海外侨民和“瑞士奇闻”的文章，并提供每日/每周新闻摘要。我还负责英语部门文章的翻译、编辑和校对，并为视频配音。 我出生于伦敦，拥有德语/语言学学位，并曾在《独立报》担任记者。2005年，我移居伯尔尼。我能流利使用瑞士三种官方语言，并喜欢在全国各地旅行，尤其是在酒吧、餐厅和冰淇淋店中练习语言。

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嗡嗡球(Hornuss意为“大黄蜂”。比赛时，当圆盘受到击打而飞起时，就会发出类似于大黄蜂的“嗡嗡”声，这项运动因此而得名。)是瑞士三大民族体育项目之一，其他两个项目分别是摔跤和投掷石块。

“仿佛是动画片。”“太精彩了！为什么这不是奥运会项目？”、“比冰壶更刺激！”几年前，瑞士资讯swisisnfo.ch制作的嗡嗡球比赛视频曾让很多人惊艳。

外部内容

虽然人们经常将嗡嗡球与高尔夫球相提并论，但两者唯一真正的相似之处在于：球手要尽可能远地将一个静止物体击走。正如《瑞士历史词典》(Dictionnaire historique de la Suisse)所解释的那样，17世纪初，在瑞士中部-尤其是埃门塔尔(Emmental)及其周边地区-流行着各种版本的击打物体游戏。游戏对手必须用一种桨状拍子来阻止这些极速行进的物体(通常是骨头或树根)-为了达到这个目的，可以持拍，也可以将拍子抛向空中。

书中还记述到：“嗡嗡球沿袭了古代战争游戏强调击打身体或头部的特点，而桨形牌子的作用类似于盾牌。”

1936年，瑞士嗡嗡球联赛的球迷们近距离观摩比赛。其实，最好别站这么近......
1936年，瑞士嗡嗡球联赛的球迷们近距离观摩比赛。其实，最好别站这么近…… Keystone-SDA

乡村运动

最初，嗡嗡球主要是年轻农民的游戏。夏末秋初，他们聚集在一起，在割过草的田里与其他村庄的农民比赛。这些聚会无疑是小伙子们互相比试的机会，又是也用来解决村与村之间的矛盾。“尽管有人试图调解，但比赛以斗殴收场的情况似乎并不少见。”瑞士旅游局这样介绍。

如今，农业纠纷已可以通过其他方式解决，但在德语区各州，尤其是伯尔尼州，嗡嗡球依然是很流行的体育项目(由于需要大片田地，这项运动仅存在于农村地区）。

凡是顶尖运动员都知道大量饮水的重要性。这里是1952年的全国嗡嗡球联赛的场景。
凡是顶尖运动员都知道大量饮水的重要性。这里是1952年的全国嗡嗡球联赛的场景。 Keystone-SDA

什么是嗡嗡球？简而言之，就是两支由16到20名队员组成的球队轮流进行击球和防守。击球时，队员必须使用一根三米长、带有木制末端的硬鞭，将放置在高架斜坡上的塑料圆饼尽可能远地击至指定区域内。塑料球在空中呼啸而过，“嗡嗡”的声音仿佛黄蜂掠过。

Stefan Studer是2024年瑞士嗡嗡球比赛的“年度球手”。
Stefan Studer是2024年瑞士嗡嗡球比赛的“年度球手”。 Keystone / Peter Klaunzer

小圆盘的飞行距离超越100米(最短行距)越多，击球方得分就越多-有时球能飞至300米开外。不过，得分的前提是球在落地前未曾被对方拦截。防守队则要锁定圆盘并试图用木板进行阻挡。如果防守方没有在圆盘触地之前将其拦截，该队会被罚分。最后，罚分最少(换句话说，成功拦截次数最多)的队伍将获得胜利。这一比赛规则决定了，嗡嗡球重视的是团队的防守，而非个人技能。这也正体现了瑞士人低调的特点。

不无危险

成立于1902年的嗡嗡球协会表示：“团队精神、互助和勇气是安全阻拦圆盘的先决条件”。成功的防守 “需要前场的防守队员对低空飞行的物体做出快速反应，而后场的队员则需要目光敏锐，能够对轨迹做精准判断。并具有冲刺能力”。

眼睛紧紧盯着飞来的“大黄蜂”。
眼睛紧紧盯着飞来的“大黄蜂”。 Keystone-SDA

扁球重78克(高尔夫球重46克)，直径6厘米，飞行时速可高达300公里，有造成严重伤害的风险。2016年，伯尔尼小岛医院(Inselspital)的一项研究显示，嗡嗡球致伤的情况非常罕见。该院急诊科，每年大约会收治两例此类病例。事故一旦发生，情况就很严重：通常是下巴、颧骨、鼻子或脸部其他部位的骨折。严重的撕裂伤和眼睛损伤也是嗡嗡球运动的典型风险。

研究指出，事故发生时，受伤球员均未佩戴头盔。小岛医院表示，强制性的头部和脸部保护措施对防止此类伤害大有裨益。虽然所有年轻球员必须佩戴头盔，而部分年长球员也选择佩戴，但悲剧还是时有发生：去年，一名68岁的裁判员被圆盘击中，因伤势过重而死亡。

嗡嗡球球员不拘年龄和性别。
嗡嗡球球员不拘年龄和性别。 Keystone-SDA

男女老少齐上阵

与瑞士其他的民族运动(摔跤或扔石块)不同，玩儿嗡嗡球不必强壮如牛。嗡嗡球协会表示：”力量、体型、敏捷性和强化训练是长距离投掷的重要因素。”在这一点上，嗡嗡球与长杆高尔夫比赛有相似之处，在长杆高尔夫项目的顶尖选手也很少是大块头。

如果想尝试，要怎么入门呢？“任何有兴趣的人都可以到最近的嗡嗡球球场一试身手。初学者的培训课程一般都是免费的，”联邦嗡嗡球协会告知瑞士资讯swissinfo.ch。

目前，瑞士全国(主要在伯尔尼州)共有156个家嗡嗡球俱乐部，共有约6000名注册会员，其中十分之一为女性。该运动协会解释说：“无论男女老幼，大家都为同一支球队中效力。”只有在顶级联赛中才有仅限于男性的赛事。

一位球迷展示他的嗡嗡球纹身。
一位球迷展示他的嗡嗡球纹身。 Keystone / Peter Klaunzer

瑞士嗡嗡球联赛每三年举办一次。下一届将于2027年8月在埃门塔尔举行。想参加的话，你还有足够的时间来锻炼身体。

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