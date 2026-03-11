瑞士武器出口额激增43%
2025年，瑞士企业军用物资出口总额高达9.482亿瑞郎(约合人民币84亿元)，较前一年增长43%。共有64个国家采购了瑞士制造的弹药、装甲车及武器装备。
据瑞士联邦经济事务秘书处(State Secretariat for Economic Affairs, 简称SECO)3月10日公布的消息，排在军需物资进口前五位的国家分别是：德国(3.864亿瑞郎，约合人民币34亿元)、美国(9’420万瑞郎，约合人民币8.4亿元)、匈牙利(6’340万瑞郎，约合人民币5.6亿元)、意大利(6’220万瑞郎，约合人民币5.5亿元)及卢森堡(4’740万瑞郎，约合人民币4.2亿元)。
相关内容
瑞士军工行业欧洲遇冷，中立国放松武器出口
弹药占出口总额的43.2%，装甲车占23.6%。各类口径武器占到10.3%。
战斗机部件、火控装置、爆炸物和军用燃料及轻型武器分别占到出口总额的6.3%, 5.8%, 4.5% 和3.9%。
2021年底，瑞士议会决定禁止向处于战争状态的国家出售武器。购买方必须签署“不再出口声明”，并在再出口相关武器时向瑞士方面申请许可。
2024年，瑞士政府请求议会授予其在特殊情况下豁免遵守上述规定的权力。
2025年底，议会不仅批准了政府请求，还进一步放宽了限制：针对25个国家(其中19个位于欧洲；其余国家包括阿根廷、澳大利亚、加拿大、日本、新西兰和美国)，武器出口将自动获批，即便这些国家正卷入冲突，“不再出口声明”也被废除。不过，政府仍保留在涉及瑞士国家利益时行使否决权的权利。
阅读最长
讨论最多
符合JTI标准
您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。
请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch。