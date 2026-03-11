瑞士武器出口额激增43%

2021年底，瑞士议会决定禁止向处于战争状态的国家出售武器。购买方必须签署“不再出口声明”，并在再出口相关武器时向瑞士方面申请许可。

2024年，瑞士政府请求议会授予其在特殊情况下豁免遵守上述规定的权力。

2025年底，议会不仅批准了政府请求，还进一步放宽了限制：针对25个国家(其中19个位于欧洲；其余国家包括阿根廷、澳大利亚、加拿大、日本、新西兰和美国)，武器出口将自动获批，即便这些国家正卷入冲突，“不再出口声明”也被废除。不过，政府仍保留在涉及瑞士国家利益时行使否决权的权利。