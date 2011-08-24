此内容发布于2011年8月24日 上午11:54 最后更新 - 2011年8月24日 -11:54

瑞士方兴未艾的街头自行车出租

街头自行车租赁对于关心环保、热衷室外运动的瑞士人来说不是新鲜事。近日，瑞士三家交通公司合作推广一项新型自行车出租项目。

瑞士原有的200家自行车出租站以全天甚至一周的租赁为侧重点，主要服务于市民有计划的、长途出行的需要。而由PubliBike、Postbus及瑞士联邦铁路(Swiss federal railways)三家公司合作推出的新生连锁自行车出租网络把路人临时性的短程出行需要作为服务焦点，成为老体系的有效补充。

8月16日，项目的第一个试营业点在卢塞恩火车站及KKL文化和艺术中心的空场上闪亮登场。不久还将在布里格(Brig)、德莱蒙(Délémont)、圣加伦(St. Gallen)、索洛图恩(Solothurn)和图恩(Thun)等城市设立出租站点。

瑞士交通俱乐部(Verkehrs-Club der Schweiz)的相关负责人Gerhard Tubandt认为这个新项目一定会成功，因为它正符合了游客们的需要：“提供这样的服务设施可以让人们意识到除了乘坐汽车，骑自行车也是环游城市的好方法。

瑞士目前有多个自行车租赁链，比如，主要服务于法语区和提契诺州的Velopass拥有75个出租站、800余辆自行车。而位于伯尔尼火车站的Bern Rollt也多年来年贴心地为市民和游客们提供着“临时坐骑”。瑞士的各大城市都有意发展自行车出租领域，用PubliBike的经理Mirjam Wietlisbach话说，瑞士差不多可以被称为“自行车之国”。

自行车租赁行业在瑞士方兴未艾，而来自真正“自行车王国”的中国游客当然也是受益者。Swissinfo的卢塞恩旅行建议：您乘火车到达卢塞恩，之后可以在仅有几步之遥的单车租赁站租上一部轻便耐用的自行车或电动自行车，在美丽的卢塞恩湖边来一个环湖自行车之行，好不惬意。

在卢塞恩Publibike单车租赁站租普通自行车每小时3瑞士法郎、电动自行车每小时6瑞士法郎，最低时限为2小时，可用信用卡缴费。而在伯尔尼的Bern rollt和图恩的Thun rollt自行车租赁站需交纳20法郎押金，普通自行车在4小时内免费使用(电动自行车2小时)，超时后每小时租金1法郎。(瑞士资讯swissinfo.ch及通讯社/图：publibike.ch)

(publibike.ch)

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