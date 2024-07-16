制表业举步维艰，斯沃琪首当其冲

斯沃琪正在经历制表业面临的挑战。Keystone-SDA Keystone-SDA

瑞士制表业如今正在逆风而行，而斯沃琪(Swatch)也未能幸免于难。这个总部位于比尔(Biel/Bienne)的手表品牌今年上半年的销售跌幅较大，这主要是因为中国对奢侈品需求量的骤降。

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斯沃琪集团在周一(7月15日)发表的声明中透露，其2024年上半年的净销售额同比降低了14.3%，降至34.5亿瑞郎(约合人民币280亿元)。除去货币影响，销售额降低10.7%。

经济媒体AWP此前曾咨询过分析师，这些结果显然未达到分析师们的预测。

就运营层面而言，营业收入也出现70.2%的大幅下降，降至2.04亿瑞郎(约合人民币16.57亿元)，净利润则出现72%的暴跌，降至1.36亿瑞郎(约合人民币11亿元)。

该制表集团预计下半年形势将有所改善：日本和美国市场有望实现强劲增长，许多欧洲国家的前景也很乐观。巴黎奥运会将于7月26日开幕，作为其正式计时，欧米茄品牌(Omega)亦会得益于全球媒体曝光。另一方面，对整个奢侈品行业来说，到今年年底前中国市场仍将困难重重。

斯沃琪年初启动的成本削减计划已初见成效。其积极影响-尤其是对生产成果的影响-将在今年下半年全面显现。