瑞士住房短缺愈发严重

联邦统计局(FSO)的最新数据显示，瑞士供出租的公寓与独栋住房数量更少了。
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截至6月1日的空置住宅总数为51’974套，只占全国公寓及独户住宅总量的1.08%。这个比例在一年中下降了0.07个百分点，相当于空置住宅数量比上年减少了2791套。
联邦统计局周二(9月10日)表示，这是空置率连续第四年下降，其原因是供出租的住宅供应量有所减少，即便减少比例没有上年显著。
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在此次年度同比中，七个最大地区中有六个都出现了数量的减少。其中减少最多的是瑞士西北部(空置率从1.22%降至1.06%)，只有大苏黎世地区稍有增加(从0.53%升至0.56%)。
就州一级来看，楚格州的空置公寓最稀少(0.39%)，上瓦尔登州(0.44%)和日内瓦州(0.46%)情况略好。在这一年当中，18个州的空置率出现下降，另外8个州有所回升。
汝拉州的住宅空置率为瑞士最高(2.98%)，租房客在那里最容易找到房，接下来分别为索罗图恩州(2.37%)和提契诺州(2.08%)。
联邦统计局还注意到，供出租的空置住宅更少了，但供出售的空置住宅却更多了。总体来看，空置住宅为40’423套，比一年前少了8.6%。空置出租房供应量的下降始于2021年且仍在继续，尽管现状不及之前几年那么严峻(2022年减少13.5%，2023年减少15.9%)。
房地产咨询公司Wüest Partner的一名经济学家及专家科琳娜·迪布瓦(Corinne Dubois)告诉瑞士法语区公共电台RTS：“我们可以这么说，瑞士确实存在住房短缺问题。”这一下降趋势背后的主要原因之一是瑞士建房数量的缩减。
她指出：“改善现状的一个办法将是建造更多的住宅，尤其是通过稍稍简化法规，允许建造更多楼层、扩建、增加建筑密度，以及尝试稍微加速手续等。”
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另一种选择是将写字楼改造成公寓。迪布瓦解释说：“我们目前看到写字楼的空置率在上升，而住宅的空置率却在下降。”但她也明确指出必须考虑多个因素，例如写字楼的位置、建筑的类型或所需工程的成本等。
“就短期而言，我们确实看不到形势有立即改善的可能，”这位经济学家感叹。
但也许还有是一线希望的，她补充说：“2024年第二季度出租用住宅的建筑许可申请数量出现了相当显著的增长。
“这并不意味着我们的麻烦即将结束，因为这些许可申请仍需得到批准，住房仍需一砖一瓦地造起来，但我们正在看到建筑业的一股新动力，这或许能在中期稍稍缓解租客的现状。”
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