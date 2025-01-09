瑞士媒体：人口结构变化-中国提高退休年龄

中国将在未来15年内将退休年龄提高3至5年 KEYSTONE

亲爱的读者：这里是瑞士主要媒体在过去一周的时间里发布的有关中国的报道。50多个国家的公民无需签证即可前往中国，然而许多欧洲人和美国人仍然不愿意到中国旅游；中国的就业形势日益严峻，尤其是受过良好教育的年轻人失业率不断上升。

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瑞士资讯swissinfo.ch中文部

中国是世界上退休年龄最低的国家之一，但鉴于人口的迅速老龄化，中国将在未来15年内将退休年龄提高3至5年；50多个国家的公民无需签证即可前往中国，这一政策已初见成效。然而许多欧洲人和美国人仍然不愿意到中国旅游，这可能与中国在西方国家的形象不佳有关；近年来，中国的就业形势日益严峻，尤其是受过良好教育的年轻人失业率不断上升。

下面是主要内容摘要：

人口结构变化：中国提高退休年龄

新年伊始，瑞士德语电视台网站srf.ch对中国退休年龄新策2025年起生效进行了报道。文章介绍到，中国是世界上退休年龄最低的国家之一，但鉴于人口的迅速老龄化，中国将在未来15年内把退休年龄提高3至5年。

目前，中国60 岁以上人口占总人口的20%，该比例将在10年内上升到至30%。中国社会科学院估计，如果不采取任何对策，中国养老基金很可能在2035 年被掏空。

新退休年龄的目标是：截至2040年，女工退休年龄从目前的50岁提高到55岁，其他女性雇员从55岁延至58岁退休。而男性退休年龄则将从60岁提高到63岁。“在一党专政的中国，民众终究没有民主共决的权利，”瑞士德语电视台写到，“中国民众只能通过社交媒体进行‘隐晦的批评’”。

“改革已经被讨论了很长时间。我们逐渐开始接受它了。” Irene Yin，一位中国审计员(41岁)

本次中国退休年龄改革的时机极为不利：之前长达几十年的经济繁荣掩盖了采取行动的必要性，以至于不得人心的改革被拖延到了不可避免的时候才出台。这将给本已前景不佳的劳动力市场带来更大的压力。

瑞士电视台的报道还特别提到中国外来务工人员的窘迫状况：“他们收入微薄，且往往没有签署过劳动合同。因此他们大多没有或只有很低的养老金。”(srf.ch外部链接/德)

中国宣布包括美国在内的54个国家的公民可以免签进入中国10天。 KEYSTONE

中国向外国游客敞开大门，他们也真的来了

瑞士最具传统的德语日报《新苏黎世报》(NZZ) 1月3日报道，近年来，中国政府采取了一系列措施，吸引外国游客来华旅游。现在，50多个国家的公民无需签证即可前往中国，这一政策已初见成效。然而，尽管旅游人数有所增加，移民人数却在减少。

为了促进旅游业发展，中国政府不断放宽入境规定。两周前，中国宣布包括美国在内的54个国家的公民可以免签进入中国10天，适用于北京、上海和重庆等24个省市。中国政府采取了单方面开放政策，并未要求其他国家简化中国公民的入境规定。

自2023年11月首次大幅放宽入境规定以来，中国旅游业显著增长。旅游门户网站上的搜索查询量大幅增加，实际前往中国旅游的人数也在上升。根据杭州预订平台Fliggy的数据，12月上半月到中国旅游的人数比11月上半月翻了一番，主要来自日本、韩国和新加坡等亚洲国家。

然而，许多欧洲人和美国人仍然不愿意到中国旅游，这可能与中国在西方国家的形象不佳有关。中国的外交政策、对俄罗斯的支持以及侵犯人权的行为都影响了其吸引力。

尽管如此，那些决定前往中国旅行的人往往会感到惊喜。准时的高速列车、方便的微信或支付宝支付以及中国快递服务都受到游客的欢迎。近几个月来，中国政府为外国人在中国旅行提供了更多便利，例如确保越来越多的商店和餐馆接受外国信用卡，微信和支付宝服务也可与境外信用卡挂钩。

另一方面，在中国定居的外籍人士的数量尚未恢复到疫情前的水平。2023年，中国官方共签发了71.1万张居留证，而三年前这一数字为85万。地缘政治动荡和外资企业经营状况恶化是导致外籍人士减少的主要原因。

在北京，外籍人士的撤离尤为明显。2024年10月，北京共有22’000名外籍员工，而十年前这一数字为37’000人。如今，中国吸引的主要是俄罗斯人、非洲人和东欧人，这反映了中国与这些地区更紧密的经济和政治联系。(NZZ外部链接/德)

中国的就业形势日益严峻，尤其是受过良好教育的年轻人失业率不断上升。 KEYSTONE

越来越多受过良好教育的中国年轻人失去了工作

瑞士最具传统的德语日报《新苏黎世报》(NZZ)近日刊载了一篇题为《中国越来越多受过良好教育的年轻人失业，引发对体制的不满》。文中说：近年来，中国的就业形势日益严峻，尤其是受过良好教育的年轻人失业率不断上升。这一现象加剧了人们对体制的不满。自疫情以来，中国政府未能兑现改善普通民众生活的承诺，导致越来越多的人失业。

失业问题不仅影响农民工，也波及东部沿海大都市的城市中产阶级。疫情后，政府无法兑现改善物质生活的承诺，年轻人受到的打击尤为严重。目前，官方数据显示失业率高达16%，但实际情况可能更糟。

繁荣中国的表面裂痕已无法掩盖。在“小红书”上，能感受到一种真实的危机感。许多用户在这个平台上分享他们的焦虑和失业经历。例如，一位来自天津的建筑师在房地产泡沫破裂后失业，面临偿还房贷、供女儿读书和供养父母的压力。他在帖子中使用了“焦虑”和“失业”标签，许多同代人对此深有共鸣。

“中国现在的社会有如一座沸腾的社会火山” 斯坦福大学，斯科特·罗泽尔(Scott Rozelle)

一位物流工作人员在失业后也面临困境。他每天去图书馆待着以隐瞒自己的失业状况，但找工作无果，兼职收入微薄。斯坦福大学的斯科特·罗泽尔(Scott Rozelle)将这种情况形容为一座沸腾的社会火山。他的研究表明，越来越多的人将贫穷归咎于制度的不公，而非个人能力不足。

中国的这座社会火山正在冒烟，未来是否会爆发仍未可知。(NZZ外部链接/德)

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