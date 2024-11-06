罗氏对重大疾病的豪赌胜算几何？

回溯二十年前，罗氏集团曾一度参与过肥胖症研究，但只取得了些许微不足道的成果便选择就此退出。现如今，随着抗肥胖药物市场呈现爆发式增长，该公司又再度重新投身其中。 Getty Images

瑞士制药巨擘罗氏集团(Roche)近期将研发投资聚焦重点转向了包括肥胖症在内的一系列对医疗保健预算造成沉重负担的疾病。这是应对当前各国政府对既能拯救生命、又能节省医疗开支的药物的需求与日俱增所采取的举措。

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用于抗糖尿病并用于长期体重管理的重磅炸弹级药物(译者注：特指年销售额超过10亿美元的药物)Ozempic和Wegovy的一路畅销表明，对于那些有能力开发出治疗肥胖症和糖尿病等普遍存在于大众中常见疾病的制药公司来说，摆在眼前的无疑是一座尚待挖掘开采的金矿。上述两款药物的研发商-总部位于丹麦的制药企业诺和诺德(Novo Nordisk)，其股价于今年飙升至历史新高，市值超过5300亿美元(折合人民币约为3.78万亿元)，成为欧洲最具价值的公司。

这些神奇新药的奏效和成功，不仅为开发下一代减肥药注入了新的能量，也为寻找其他能在治疗影响全球数百万人的重大疾病方面带来类似巨大变化的药物注入了新的活力。

作为制药业巨擘，总部位于巴塞尔的罗氏集团于近期宣布调整其投资战略，将研发投资重点转向了开发“变革性”药物和疗法，以期这些药物和疗法能够对多发性硬化症、阿尔茨海默症或肺癌等在全球范围内波及海量患者的慢性疾病产生突破性影响。

罗氏集团已将全新的研发投资重点锁定在五个治疗领域的11种疾病上，其中涵盖了包括肥胖症在内的代谢性心血管疾病，以及肿瘤疾病和神经系统疾病。据罗氏方面估计，在未来十年，超过50%的全球疾病负担都将归咎于这三类疾病。

外部内容

“我们真正关注的，是那些需求最为迫切、却未得到满足的领域，同时也是医疗系统将重点关注的领域，“自2023年3月起便担任该集团首席执行官一职的罗氏资深员工托马斯·施纳克(Thomas Schinecker)在今年9月举行的集团年度投资者会议上介绍称，“尤其是当医疗体系的可用预算缩水时，他们就会把重点聚焦在那些能产生最大影响力的(治疗)领域。”

这一转变折射出一个新的现实：人口发展趋势-尤其是与年龄增长和衰老相关的疾病，给公共卫生预算带来了越来越沉重的财政压力。各国政府正在积极寻找能够惠及数十万甚至数百万国民、且能有效遏制医疗成本失控的诊断工具、治疗方法和药物。

据世界肥胖联盟(The World Obesity Federation)估测，截至2035年，全球范围内肥胖或超重的成年人将多达世界人口的54%，届时会给全球经济造成逾4万亿美元(折合人民币约为28.51万亿元)的损失。而全球领先的医疗健康分析和研究机构艾昆纬(IQVIA)提供的数据显示，到2030年，仅减肥药市场的规模就可飙升至年均1000多亿美元(折合人民币约为7128.7亿元)。

早在二十年前，罗氏集团就曾一度参与过肥胖症研究，但收效甚微，于是选择就此退出。而现如今随着抗肥胖药物市场呈现爆发式增长，该公司又再度重新跃跃欲试，投身其中。今年早些时候，该公司斥资27亿美元(折合人民币约为192.47亿元)收购了加州一家开发抗肥胖症药物的小型生物技术公司Carmot Therapeutics，从而为罗氏集团建立整个代谢性心血管疾病研究部门奠定了基础。

老年性黄斑变性(又称“老年性视网膜黄斑性病变”)是在老年人群体中一种常见的不可逆致盲性眼病，预计到2040年，全球将有2.88亿人受到该疾病影响。与此同时，截至2050年，全球将有1.32亿人罹患认知障碍症(或称“失智症”、“脑退化症”)，其中就包括最常见的阿尔茨海默症，而回溯2015年，全世界受认证障碍症影响的病患人数还仅为4700万。

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“我们不妨设想一下：在未来，一款用于治疗阿尔茨海默症、疗效惊人的神奇药物真真切切地横空出世，”致力于医疗保健领域的全球咨询公司-致盛咨询公司(ZS Associates)苏黎世分部制药部门的负责人比尔·科伊尔(Bill Coyle)坦言，“届时，大众的购买意愿势必会非常高。更遑论患者群体也异乎庞大。”

挑选最有可能成功的研发领域

英国老牌健康咨询公司IDEA Pharma的负责人迈克·雷亚(Mike Rea)表示，罗氏集团所作出的将研发投资重点转向重大疾病的决定，并不令人感到意外。事实上，绝大多数大型制药公司目前都朝着类似的方向发展。

德国拜耳(Bayer)、美国强生(Johnson & Johnson)和同在瑞士的诺华集团(Novartis)均已相继收缩战线，将重心聚焦于与罗氏相似的疾病领域，针对那些可能获得较低收益的业务板块进行出售或降级处理。法国制药业巨头赛诺菲集团(Sanofi)近日宣布，它计划出售其消费者健康保健业务部门，以便将精力和资源集中于最新研发出炉、价格更为昂贵的药物；而该部门旗下的产品就包括素来颇为畅销、被誉为“法国神药”的非处方药多利潘(Doliprane)。

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对于投资者来说，罗氏集团此次的战略转变可谓众望所归，对此，他们翘首企盼已久。在过去的二十年间，罗氏集团凭借着一系列利润丰厚的抗癌药物，始终一路保持着高飞猛进的势头。然而，与其旗下抗癌药物专利药的生物性、有效性一致、却售价低廉的仿制药，正在不断侵蚀包括曲妥珠单抗赫赛汀在内的部分专利药的利润。不仅如此，由于一系列新研发药物在2022年春季至2024年4月期间的临床试验中相继铩羽而归，该集团的股价也在短短两年内几乎下跌了一半。

“回溯五年前，罗氏在肿瘤学领域还算得上是制药业中的佼佼者、当之无愧的金字招牌。但现如今它在这方面的实力已经大不如前，”雷亚坦言，“当前它需要应对的挑战是：该如何对研发做出改革，更贴近药物购买方的需求-并不仅仅是当下的需求，还要着眼于他们五年后的需求。”

外部内容

在过去的一年里，罗氏集团已大幅削减了25%的新药研发投入，同时也搁置且放弃了26款药物的研究，即便其中一部分新药已经进入了临床试验阶段。这些半途“猝死”的药物中包括治疗一种会导致心脏和骨骼肌逐渐走向衰弱的罕见常染色体隐性遗传疾病-庞贝病的新药，以及治疗dup15q综合征的药物，而后者是自闭症谱系障碍中最常见的遗传病因。

不仅如此，罗氏集团还大刀阔斧地砍掉了多款癌症和神经科学领域的候选药物(即在药物研发过程中经过初步筛选和评估，被认为具有潜在治疗作用的化合物或分子)，因为这些药物不具备击败竞争对手、成为超级重磅药物的潜力；而一款有资格被视为“超级重磅炸弹”的药物，在其生命周期的巅峰时期，年销售额可高达惊人的30亿至50亿美元(折合人民币约为213.86亿元至356.44亿元)。

罗氏方面表示，它希望在其制定的新战略框架下，将其产品线的峰值年平均销售额潜力提升40%。在过去的二十年间，该集团旗下所有上市药物的销售额平均峰值约为40亿美元(折合人民币约为285.15亿元)。

针对罕见病所研发出的药物，往往难以企及超级畅销药级别的销售峰值，因为需要服用罕见病药物的患者人数可谓寥寥可数，而且此类药物只能用于治疗单一疾病(或适应症，指药物、手术等方法适合运用的范围或标准)。

就在今年9月，罗氏曾表示其正致力于重新分配资源，以加快研发用于治疗阿尔茨海默症、肥胖症和炎症性肠病的三款药物，而这些药物的年销售峰值都有望超过30亿美元(折合人民币约为213.86亿元)。

成本与裨益

为普遍存在于大众中的常见疾病提供治疗，也是公共医疗机构和保险公司的首要任务。在绝大多数发达国家，由于慢性病、老年人所需的长期护理、医学的进步以及药物支出持续激增等因素的驱动，多年以来，医疗成本的增长速度始终要高于经济增长速度。

在瑞士，医疗保健总支出占该国国内生产总值的比例预计将由2019年的11.3%增长至2050年的15%，其中老年人所需长期护理所占的权重将越来越大。

为了抑制成本、减少支出，许多医疗保健服务的付费方都要求药品需体现出其价值。除了对药物的安全性和有效性进行评估，现如今，不少医疗保健服务的付费方也纷纷开始审视和评判药物的成本效益-换而言之，相对于治疗费用而言，某款药物在健康结果(包括生存率、生活质量、疾病复发率等)和成本节约(譬如缩短住院时长)方面究竟能带来多少裨益。

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长期以来，保险公司始终不愿为肥胖症患者服用的药物买单，在他们看来，肥胖症是一种生活方式问题，而非某种疾病。世界卫生组织直至1997年才将肥胖症认定为一种慢性疾病，而欧盟委员会直到2021年才承认肥胖症属于慢性疾病。

然而，越来越多的证据表明这些治疗肥胖症的新药带来的益处可能远超其成本，因此，医疗保健服务的付费方开始背负日渐加重的支付压力。而如果新药供应状况不断改善、以及更多的竞争对手进入市场，新药价格势必会有所下调，越来越多的肥胖症患者都能受益于这些药物，届时付费方的压力也只会越来越大。

部分研究表明，可治疗肥胖症的药物GLP-1(胰高血糖素样肽-1)能使服用者的体重减轻15-20%，并减少与肥胖相关的多种疾病的发生几率，譬如心脏病、某些癌症以及高血压。其他研究则表明，GLP-1药物可以有效延缓包括阿尔茨海默症在内的一系列疾病的发展恶化。

外部内容

制药界对研发治疗普遍存在于大众中常见疾病的药物的兴趣愈发浓厚，而一旦颠覆性药物研发上市，则有可能会给医疗保健体系节省下数十亿美元的巨额开支。与此同时，美国和欧盟实行的价格激励措施预计也会有所裁减，而这些激励措施此前曾敦促许多制药公司增加研发预算，以期开发出治疗罕见病的新药。

有些国家目前正在积极采取行动，以反对制药公司将罕见病药物动辄标价高达200万乃至300万美元，即便这些药物能显著改善那些致命遗传病患儿的生活质量。

“在那些反复强调罕见病药物价值的药物报销机构不遗余力的持续推动下，围绕罕见病的论调和态度显然发生了变化，”在日内瓦从事罕见病药物性价比模型研究的卫生经济学家卡瑞娜·沙伊(Carina Schey)说道。

随着各国政府越来越关注如何支付治疗常见疾病不断飙升的费用，制药公司急于将自己塑造为解决方案的一部分，而非问题的始作俑者。

“医疗保健体系面临着巨大的压力，”罗氏集团首席执行官托马斯·施纳克在今年9 月召开的新闻发布会上向罗氏的投资者们如是称。成本上涨“这一趋势，不可能永远持续下去。我们也有责任帮助解决医疗体系中的成本问题。”

(编辑：Nerys Avery/vm/ts，编译自英文：张樱/ xy)

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