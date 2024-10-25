全球排名：瑞士的强项和短板

在美世咨询公司2023年外籍人士生活质量调查中，苏黎世得分位居第二，仅次于维也纳。 Keystone / Gaetan Bally

无论是生活质量、大学水平还是全球化，瑞士在国际排名中经常表现出色。瑞士资讯swissinfo.ch 深入研究了最近的全球调查，分析了结果。

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根据《自然城市》(Nature Cities)最近的一项研究，瑞士拥有全球最适宜居住的城市之一——苏黎世(Zurich)。在这个人口43万的瑞士最大城市中，99.2%的居民在步行15分钟的范围内可以获得诸如医疗和教育等基本服务。“15分钟城市”是科学家和城市规划者使用的一个概念。像达拉斯(Dallas)、亚特兰大(Atlanta)和底特律(Detroit)等依赖汽车的北美大城市则排名较低。

“我从美国来到这里，苏黎世让我觉得特别适合步行，”来自俄勒冈州波特兰(Portland)的景观建筑师卢克·哈里斯(Luke Harris)对《卫报》(The Guardian)表示，“你需要的大多数东西都在步行距离内，即使远一点，也很容易乘坐公共交通工具。”

苏黎世经常出现在全球排名中，是外籍员工的热门目的地。在美世咨询公司(Mercer)2023年外籍人士生活质量调查中，苏黎世名列第二，仅次于维也纳(Vienna)，领先于奥克兰(Auckland)。苏黎世因其政治稳定性和高质量的基础设施而受到赞誉。日内瓦(Geneva)位居第五。

薪水高，但也有弊端……

尽管近些年来面临新冠疫情等挑战，瑞士在联合国人类发展指数(HDI)中连续第二年保住了全球第一的位置。该指数侧重于全球生活水平。瑞士得分较高的原因是高收入(人均国民总收入为69’433美元)和较长的预期寿命(2022年女性85.9岁，男性82.5岁)。

这个小小的阿尔卑斯山国家无疑是世界上最富有的国家之一。根据瑞银全球财富报告(UBS Wealth Report)的数据，瑞士成年人平均财富(扣除债务后)为709’612美元(638’012瑞士法郎)，领先于卢森堡(607’524美元)和香港(582’000美元)。

尽管薪资丰厚，但生活成本也很高。苏黎世、日内瓦、巴塞尔(Basel)和伯尔尼(Bern)等城市都位列全球最昂贵的城市(英)；瑞士还位居《经济学人》(The Economist)杂志的“巨无霸指数”(Big Mac Index)榜首，该指数衡量不同国家巨无霸汉堡的价格，并反映各国之间购买力的差异。如果将更多支出纳入考量，比如税收、养老金缴费、租金(2022年平均每套公寓为1’412瑞士法郎)、公共交通和不断上涨的健康保险费用(每月360瑞士法郎)，那些令人惊叹的高薪就会失去吸引力。

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瑞士人寿命更长，部分归功于其医疗系统。在2022年，瑞士在全球医疗系统可及性和质量排名中名列第一。但这同样也很昂贵：2022年医疗费用占国内生产总值(GDP)的11.3%，高于经济合作与发展组织(OECD)的平均水平8.8%。老龄化人口和医疗技术进步也在继续推高成本。

数学成绩优异

联合国的人类发展指数还将教育纳入了考量。在最新排名中，瑞士的教育得分也很高，25岁及以上人群的平均受教育年限为13.9年，与加拿大持平，仅次于德国(14.3年)。

经济合作与发展组织最新的国际学生能力评估计划(PISA)调查(多语)显示，2022年瑞士15岁学生在PISA评分中获得了508分，高于平均的472分。共有六个国家得分更高，全部位于东亚。瑞士15岁学生在数学方面表现出色，科学和阅读方面也高于平均水平。但四分之一的瑞士学生未能达到阅读的最低标准。

瑞士的大学，如苏黎世联邦理工学院(ETH Zurich)，在全球调查中也表现优异。根据英国高等教育咨询公司Quacquarelli Symonds的QS评估，瑞士拥有全球最高密度的顶级课程。

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瑞士大学以卓越的声誉、国际化的环境和相对较低的学费吸引了大量外国毕业生。现在，外国学生约占所有入学人数的三分之一。与其他经合组织成员国相比，瑞士的外国毕业生比例更高。一些院校正在考虑限制外国学生人数并提高学费。

全球商业强国

瑞士健康的商业环境经常获得好评。在美国新闻与世界报道(US News & World Report)发布的年度最佳国家排名中，瑞士位居榜首，并在开放商业、生活质量和创业精神等类别中得分较高。报告中说：“该国强大的经济由低企业税率、高度发达的服务业(以金融服务为主导)和高科技制造业驱动。”

得益于其充满活力的贸易、稳定的货币、金融中心的地位以及众多国际组织的存在，瑞士再次名列全球化国家的榜首。它还被视为最具竞争力和创新能力的国家之一。整体商业环境、新技术的使用、专利和技术专长使其连续13年位居联合国世界知识产权组织(WIPO)年度排名的首位(多语)。

住房昂贵和难交朋友

但尽管经济强劲、就业市场健康、税收低，瑞士对外国专业人士的吸引力却下降了。根据外籍人士平台Internations在6月发布的一项调查，瑞士在53个国家中排名第34位，较去年第23位有所下降。尽管瑞士继续在生活质量和工资水平方面获得高分，但难以负担的住房问题仍然令人头痛。许多技术工人还抱怨他们的社交生活，表示在瑞士交朋友很困难。

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最后，在排名方面不应忘记经济学人智库(Economist Intelligentce Unit)的民主指数，2023年，瑞士从去年第七位下降至第八，排在挪威、新西兰、冰岛、瑞典、芬兰、丹麦和爱尔兰之后。再有就是新闻自由方面：瑞士在无国界记者组织(Reporters Without Borders)的最新排名中，从去年的第12位上升到第9位。

瑞士还有其他一些需要改进的方面。这个阿尔卑斯山国家在透明国际(Transparency International)的2023年公共部门腐败感知指数(CPI)中排名第六(多语)。透明国际指出，在打击洗钱、私人部门腐败、公司起诉以及保护举报人方面，瑞士存在明显不足。

瑞士的气候政策也令人失望。去年12月，在年度气候变化绩效指数(CCPI)中，瑞士的排名在第20位停滞不前(英)。该指数评估了63个国家和欧盟在气候保护方面付出的努力-这些国家和欧盟排放的温室气体占全球总排放量的90%。

(Reto Gysi von Wartburg/ts，编译自英语：樊桦/gj)